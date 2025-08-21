バーガーキング“ビッグマウス”シリーズから旨辛「インフェルノバーガー」2品を期間限定で発売、直火焼きビーフ×燻製辛口ガーリックフレーク

ハンバーガーチェーン「バーガーキング」は8月22日、ビッグマウスシリーズから、燻製辛口ガーリックフレークを使った旨辛な新作「ダブルビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」「チキン&ビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」を期間限定で新発売する。

店舗により販売時間が異なり、モーニング実施店舗では10:30以降に販売する。『東京競馬場店』『栂池雪の広場店』『京都競馬場店』では販売しない。

〈燻製辛口ガーリックフレークを使った旨辛な新作〉

“ビッグマウス”シリーズから、直火焼きの100%ビーフパティによる肉のうまみと、「燻製辛口ガーリックフレーク」を使ったスモーキーかつスパイシーな味わいを両立した新商品「インフェルノバーガー」2品を発売する。セットはフレンチフライ(S)とドリンク(M)が付く。いずれも税込価格。

バーガーキング「インフェルノバーガー」2品

◆「ダブルビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」

単品:1,490円、セット:1,790円(各税込)

直火焼きの100%ビーフパティ2枚とスモーキーなベーコン4枚にコクのあるチェダーチーズ4枚を重ね、唐辛子の辛味×ニンニクのうまみ、豆板醤の隠し味をプラスした「特製スパイシーソース」と、「燻製辛口ガーリックフレーク」で仕上げた。クセになる辛さが食欲をそそるという。

バーガーキング「ダブルビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」

◆「チキン&ビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」

単品:1,290円、セット:1,590円(各税込)

直火焼きの100%ビーフパティと新たに開発したチキンパティを、コク深く渋みのあるスモーキーな「ブルズアイBBQソース」、クリーミーな特製チーズソース、「燻製辛口ガーリックフレーク」で仕上げた。

なお、チキンパティは、2025年7月18日発売の「スモーキーフライドチキンバーガーズ」3品のために、3年の月日をかけて新開発したもの。鶏むねの一枚肉を使い、ヒッコリーのスモーキーな香りと7種のスパイス(パプリカパウダー･オニオンパウダー･ガーリックパウダー･黒胡椒･唐辛子･クミン･セロリ)で味付けした。外はサクサクとした食感で、中はジューシーな本格的なおいしさに仕上げている。

バーガーキング「チキン&ビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」