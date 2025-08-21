【Chiikawa Baby】 9月5日～ 順次開催

イベント「Chiikawa Baby」が9月5日より東京・名古屋・大阪・広島などにて順次開催される。なお、入場は抽選・先着で行なわれる事前申込制となっている。

本イベントは、「ちいかわ」のちいかわたちがが赤ん坊の姿になった様子がデザインされたグッズを展開するもの。カプセルトイやぬいぐるみ、マスコットにアクリルチャームセットなどが販売される。

また、「Chiikawa Baby」取扱店舗にてイベントグッズを購入した人には購入金額毎にノベルティがプレゼントされる。

□「Chiikawa Baby」特設ページ

「Chiikawa Baby」開催概要

ノベルティ

東京キャラクターストリート いちばんプラザ2025年9月5日～9月18日東急プラザ銀座 3階 イベントスペース2025年9月5日～9月28日名古屋パルコ 西館地下1階 イベントスペース2025年9月5日～9月28日キデイランド大阪梅田店 ランキングスクエア2025年9月26日～11月5日キデイランド広島パルコ店 K-spot2025年9月26日～10月9日ちいかわらんど 9店舗2025年9月26日～ 【開催概要】購入毎：オリジナルステッカー1枚 4,400円以上購入：オリジナルステッカー1枚、肩がけビニールショッパー1枚 6,600円以上購入：オリジナルステッカー1枚、肩がけビニールショッパー1枚、プラコップ（全3種）1個（ランダム） 【ノベルティ】【グッズ（一部）】

(C)nagano