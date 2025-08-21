「2024 EXO FAN MEETING：ONE」(衛星劇場)

今年4月にデビュー13周年を迎え、「EXO : 13IRTHDAY HOME PARTY」と題したライブ配信も注目を集めたEXO。"マンネ(末っ子)"のセフンが除隊する9月以降にはグループとして今年初のファンミーティングの開催も"予告"されており、ファンの期待が高まっている。

そんな彼らは、昨年4月にデビュー12周年を記念したファンミーティング「2024 EXO FAN MEETING：ONE」を韓国・インスパイアアリーナで開催した。このイベントは、ファンをぐるりと見渡せる360度ステージでスタート。伸びやかで甘いボーカルと力強いラップが心地よいオープニングのR&B曲「Hear Me Out」でいきなり観客の心を掴んでいく。

EXOメンバーの愛嬌たっぷりな姿にも大歓声！「2024 EXO FAN MEETING：ONE」 (C)SM Entertainment

個性豊かな自己紹介で始まった最初のトークは、リーダーのスホが「みんなで一緒に歌って、一つになれたらうれしいです」と真っすぐに決意を語った。

今回のステージは、事前にリクエスト投票が行われファンの"歌ってほしい曲"をもとに構成されたが、まずはEXOメンバーが歌いたくて選んだ曲から...として、2013年の1stアルバムに収録されている「Don't go」を投下。多彩なボーカルが際立つパフォーマンスで酔わせた。その後は、イントロで「手を上げてー！」と叫んだ同アルバムの収録曲「PETER PAN」。デビュー初期の懐かしい楽曲に場内は大熱狂で、メンバーは笑顔で花道を歩きながら客席と合唱して最高潮のムードを作り上げた。

「2024 EXO FAN MEETING：ONE」 (C)SM Entertainment

ファンミーティングならではの楽しい企画コーナーももちろん充実。"あみだ"で旅の運命を決めるファンにはお馴染みのバラエティ「EXOのあみだで世界旅行」シリーズにちなみ、あみだくじで決めた各自のミッションにチャレンジした。ボトルフリップ、みかんの皮むき、足つぼスリッパを履いての縄跳び...など、ファンの声援を浴びながらのメンバーの奮闘は大きな盛り上がりを見せた。

「2024 EXO FAN MEETING：ONE」 (C)SM Entertainment

愛嬌たっぷりのパンダコスチュームで披露したタイトル曲メドレーは、2013年の「Wolf」「Growl」といった代表曲から2023年の「Cream Soda」まで最強のヒット曲で畳みかけ、イントロが流れるたびに黄色い歓声が会場を揺らす。切ないバラード「Universe」は、メインボーカル陣を中心に、全員の高いボーカル力が光るステージが感動を与えた。

「皆さんと一緒に過ごせて本当に楽しい1日でした」(チャンヨル)――メンバーが口々に最後の挨拶で感謝を伝えると、幸福感にあふれた温かい雰囲気で「The First Show」「XOXO」を披露。アンコールの「Just as usual」で全員の心が再び1つになったところでイベントは幕を閉じた。

「2024 EXO FAN MEETING：ONE」 (C)SM Entertainment

ファンミーティングらしい楽しい企画で沸かせ、通常のコンサートさながらの迫力のパフォーマンスで魅せる楽曲も多数。圧倒的な実力と存在感でトップを走り続けるEXOの魅力が全方位から味わえる"約2時間"を存分に満喫してほしい。

文＝川倉由起子

放送情報【スカパー！】

2024 EXO FAN MEETING：ONE

放送日時：2025年8月30日(土)21:00〜

チャンネル：衛星劇場

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ