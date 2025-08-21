『サザエさん【傑作選】』計470話を追加配信 FODとU-NEXTで29日から
フジテレビの動画配信サービス・FODとU-NEXTでは、29日正午から『サザエさん【傑作選】』に新たに計470話を順次追加配信する。
『サザエさん』
TVアニメ『サザエさん』が生まれたのは、1969(昭和44)年10月5日。フジテレビで第1回放送が始まった。今回『サザエさん【傑作選】』に追加されるのは、1997〜2018年の放送回からの選りすぐりのエピソードだ。
現在FODとU-NEXTでは、『サザエさん【1960〜70年代】』(全400話)と『サザエさん【傑作選】』(130話)が配信中。今回新規追加される、470話と合わせて合計1,000話のTVアニメ『サザエさん』が視聴可能になる。
○■配信スケジュール
・８月29日（金）正午 20話追加
・９月５日（金）正午 20話追加
・９月12日（金）正午 20話追加
・９月19日（金）正午 20話追加
・９月26日（金）正午 20話追加
※以降毎週金曜正午20話ずつ追加予定
(C)長谷川町子美術館
