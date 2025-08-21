8月22 日（金）より公開される映画『大長編 タローマン 万博大爆発』は、1970年代に放送された特撮ヒーロー番組をコンセプトとして、芸術家・岡本太郎が発信した数々の言葉と、彼が発表した作品をモチーフに、NHK Eテレで2022年『TAROMAN 岡本太郎式特撮活劇』というタイトルで、平日、局のクロージング前枠、1話5分としてオンエアされた番組を映画化したもの。



放映当初は知る人ぞ知る番組だったもののネットの口コミで火がついて、あれよあれよとアート、サブカル、特撮大好きな大人や子どもたちのハートをブルズ・アイ！ということで、続編製作や関連書籍が増刷され、関連イベントが大盛況となり、ついには5分番組から105分への映画となった。しかも大阪・関西万博開催イヤー、そして1970年に開催された日本万国博覧会から55年目、そして昭和100年という記念すべき年に公開。



ストーリーは、1970年万博開催で盛り上がる日本。そこへ2025年の未来から万博消滅のために奇獣たちが襲いかかる、そこで地球ぼうえい軍（CBG）が、未来兵士エランと協力し、万博を守るために立ち向かうというものだが、“でたらめ”というキーワードが大きな意味を持ってくる。



これは5分番組から続いているテーマのひとつでもあり、タローマンの動きや行動も基本“でたらめ”から生まれたもの。故に、今作ではそのタローマンが“でたらめ”ではなくなるという展開もあり、それが奇獣との戦いにどう影響されるのかというのも見どころのひとつ。



そしてさらに見どころは5分番組でも話題となった昭和レトロフューチャーなビジュアルと、圧倒的なアナログ感が大画面でもブレていないところ。



それはまるで60年代から70年代初期にかけて『少年マガジン』などの巻頭ページを企画構成した名編集者・大伴昌司が生み出してきた世界観をさらに追求したかのよう。



そんな大長編映画に登場するタローマンと、今回の新キャラクターの一人、未来人エランを“よく知る！”いや、“よく知りすぎている！”（大人の事情を察してください）京都でロングラン公演中のノンバーバルシアター『ギア-GEAR-』にも出演しているパントマイマー・岡村渉さんに話を聞いた。



――大長編版を見て、タローマンと未来兵士エランはどんな感想を語られていました？



岡村：タローマンは、基本、テレビの時からブルーバックの前で演じてたので、映画の時もその時と変わらない状況で撮影をしていたので、完成作を見ながら、こんな感じになったのかと答え合わせをしていたと言ってました。



未来兵士エランは、タローマンと違い、地球ぼうえい軍の方たちと一緒に演技というものができて楽しかったし、タローマンは台詞はないですが、エランは初めてセリフがあると喜んでいました。とはいえ、映画ではアフレコになっていますが（笑）。



――タローマンの要素で大事なものは？



岡村：岡本太郎さんの“デタラメ”を体現していると言ってました。監督からは割とお任せで、とにかく巨人であって、ヒーローではないので、これまでのヒーローモノの動きではない方がいいですと。だからパントマイムやコンテンポラリーダンス的要素を現場で組み立てていったそうです。そしてあの出で立ちで、改めてタローマンである！と自覚すると、自然と赤ん坊のようなイノセンスさと好奇心に溢れた気持ちになって、岡本太郎的“デタラメ”に昇華した動きになれると教えてくれました。



そのタローマンと岡本太郎が生み出した作品をモチーフにした奇獣たち、そしてレトロな美術デザインを大きなスクリーンで見ていただけるのは、タローマンに未来兵士エラン、そして僕も含めて嬉しいのが共通の思いです。



閉幕まで残り約２カ月となった大阪・関西万博。本作を見れば、さらにさらに万博が、そして万博記念公園の太陽の塔を含む岡本太郎の世界観を面白く感じられるはずだ。



『大長編 タローマン 万博大爆発』

8月22日（金）より全国ロードショー

監督・脚本：藤井亮

出演：タローマン 、太陽の塔、地底の太陽、水差し男爵

解説：山口一郎（サカナクション）



©️2025『大長編 タローマン 万博大爆発』制作員会



（よろず～ニュース特約・仲谷 暢之)

