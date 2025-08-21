「えぐすぎ！wめっちゃ腹筋割れてる」人気ゲーム実況者、肉体改造の成果披露「山田涼介に見えました」
ゲームストリーマーのrionさんは8月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。劇的ビフォーアフターを披露しました。
【写真】バキバキに仕上がった肉体美
「カッコ良すぎる ほんと素敵」rionさんは「マジで頑張ったから見てほしい」とつづり、2枚の写真を投稿。ダイエットのビフォーアフターと思われます。1枚目に比べて2枚目では細くなっただけでなく、筋肉も発達していることが分かります。相当な努力をしたのでしょう。
コメントでは「すげええええええええええええええええええええええええ見習います！！！！！！！！！！」「カッコ良すぎる ほんと素敵」「体型だけじゃなく、顔髪型までめっちゃ頑張ったんですね！！！！！！！！！！」「一瞬山田涼介に見えました」「えぐすぎ！wめっちゃ腹筋割れてる」「カルバンクラインafterの方で履いてくださいwwwwww」と、絶賛の声が多数寄せられました。
「7ヶ月の成果！！！！」同日のInstagram投稿でも圧巻の肉体を披露していたrionさん。「7ヶ月の成果！！！！」と明かしています。rionさんのバキバキに割れた腹筋が気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
