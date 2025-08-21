好き＆行ってみたい「奈良県の森林浴スポット」ランキング！ 2位「みたらい渓谷」を抑えた1位は？【2025年調査】
近畿地方の各府県には、豊かな自然と四季折々の美しさを楽しめる森林浴スポットが点在しています。観光名所としても人気の高い場所から、地元の人に愛される穴場まで、多彩な魅力を誇る上位スポットを県別に発表します。
All About ニュース編集部では、8月12〜14日の期間、全国10〜60代の男女222人を対象に、「森林浴スポット（近畿地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「奈良県の森林浴スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「エメラルドグリーンの清流が魅力らしい。大小の滝が織りなすダイナミックな景観をみてみたい」（40代女性／長崎県）、「水音と緑に包まれて、五感で癒される場所」（50代女性／兵庫県）、「エメラルドグリーンに輝く神秘的な淵。大小様々な滝と巨岩を縫い底まで透けて見える清流が流れるみたらい渓谷には、川沿いに遊歩道が整備され、つり橋からは滝を上から眺めることもでき、まさに絶景スポットだと思います」（50代女性／長崎県）といった声が集まりました。
回答者からは「なんといっても桜のシーズンが本当に圧巻です。遠くの山まで桜一色になる景色が素晴らしいです」（30代女性／大阪府）、「紅葉の時期に行ったのですが、黄色オレンジの景色が一色で感動しました」（30代女性／大阪府）、「世界遺産『紀伊山地の霊場と参詣道』にも登録された場所。桜の名所として有名ですが、実は森林浴の宝庫でもあります」（50代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：みたらい渓谷／30票吉野郡天川村にある清流と滝が連なる渓谷で、エメラルドグリーンの淵と深い森が生む涼感が魅力。吊り橋や遊歩道が整備され、夏は避暑、秋は紅葉の名所として多くの人が訪れます。水音に包まれながら歩く、爽快な森林浴コースです。
