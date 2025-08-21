ソフトバンクは、グーグル製のAndroidスマートフォン「Pixel 10」シリーズを8月28日から順次、ソフトバンクブランドで発売する。

Pixel 10シリーズとスマートウォッチも発売

8月28日に「Pixel 10」「Pixel 10 Pro」「Pixel 10 Pro XL」が、10月9日にフォルダブルスマートフォンの「Pixel 10 Pro Fold」とスマートウォッチ「Pixel Watch 4」が発売される。

Pixel 10とPixel 10 Proは、グーグル製のAndroidスマートフォン。新型のチップセット「Tensor G5」を搭載しており、自らの声で翻訳される「マイボイス翻訳」などの機能に対応する。

キャンペーンも開催

ソフトバンクで8月21日以降にPixel 10シリーズとPixel Watch 4を購入前に抽選に参加、各製品の専用Webサイトで応募すると、PayPayポイントが付与される。Pixel 10は5000円～2万円相当、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL、Pixel 10 Pro Foldは5000円～3万円相当、Pixel Watch 4は3000円～1万円相当が当たる。

また、Pixel 10シリーズの購入で「YouTube Premium」（月額1280円）が3カ月間、「FitBit Premium」（月額640円）が6カ月間無料になる。Pixel 10を購入すると「Google One プレミアム」（月額1450円）が6カ月間無料になる。Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XLを購入すれば、さらに「Google AI Pro プラン」（月額2900円）が6カ月間無料になる特典を受けられる。