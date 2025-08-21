¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤¬ÀÅÍÜÀè¤Î·Ú°æÂô¤Ø¡¡¼ê¤ò·Ò¤®¤Ê¤¬¤é¡Ä½Ð·Þ¤¨¤¿Ä®Ì±¤é¤Ë¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¡¡¿´Â¡¼£ÎÅ¤«¤éÂà±¡¸å½é¤ÎÀÅÍÜ
¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤¬ÀÅÍÜ¤Î¤¿¤áÄ¹Ìî¸©¤Î·Ú°æÂôÄ®¤ËÆþ¤ê¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤é¤Ë¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÀÅÍÜ¤Ï¡¢¾å¹Ä¤µ¤Þ¤¬¿´Â¡¼£ÎÅ¤«¤éÂà±¡¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢¿·´´Àþ¤ÇÄ¹Ìî¸©¤Î·Ú°æÂô±Ø¤ËÅþÃå¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤ä´Ñ¸÷µÒ¤é¤«¤é½Ð·Þ¤¨¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±ØÁ°¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡Ö¾å¹Ä¤µ¤Þ¡×¡Ö¾å¹Ä¹¡¤µ¤Þ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤È¡¢¤´É×ºÊ¤Ï¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤Ç²¿ÅÙ¤â¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢½É¼Ë¤Ø¤È¸þ¤«¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ú°æÂô¤Ï¡¢1957Ç¯¤Ë¤´É×ºÊ¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ö»×¤¤½Ð¤Î¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥È¡×¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢ÎãÇ¯¡¢²Æ¤ÎÀÅÍÜ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥È¤äÂçÆü¸þ³«ÂóÃÏ¤Ë¤¢¤ë¥¥ã¥Ù¥ÄÈª¤Ê¤É¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
91ºÐ¤Î¾å¹Ä¤µ¤Þ¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¡¢¿´Â¡¤Ë¡Ö¾å¼¼ÀÉÔÀ°Ì®¡×¤Î¾É¾õ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÀçÆ¶¸æ½ê¤ÇÅêÌô¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤éÉé²Ù¤ÎÄã¤¤±¿Æ°¤Ê¤É¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âà±¡Ä¾¸å¤è¤ê±¿Æ°¤ÎÎÌ¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¡¢ÄË¤ß¤Ê¤É¤Î¼«³Ð¾É¾õ¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÀÅÍÜ¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ìî¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤´É×ºÊ¤Î·Ú°æÂôÀÅÍÜ¤Ïº£²ó¤¬16²óÌÜ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£·î29Æü¤Þ¤ÇÂÚºß¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£