¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ºêÆà¡¹»Ò¡Ê47¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤ª¤¦¤ÁÈþÍÆ¡×¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡7·î¤Ë°¦Ç¤Ë²Ã¤¨¡¢°¦¸¤¥¢¥Ý¥í¤ò¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨¤¿Æ£ºê¡£¡Ö¥¢¥Ý¥í¤¬Íè¤Æ¤«¤é¤Î¤³¤³1¥«·î¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï¡¢È©¥±¥¢¤Î¥¨¥¹¥Æ¤È¤«ÀäÂÐ¹Ô¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤ÈÍ½ÁÛ¡×¤·¡¢¡Ö¤ª¤¦¤ÁÈþÍÆ¡×¤È¤·¤ÆLED¥é¥¤¥È¥»¥é¥Ô¡¼¥Þ¥¹¥¯¥·¥ê¡¼¥º2¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö11Æü¤Ç7¡¢8²ó»ÈÍÑ¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿¸«¤Æ¤ß¤Æ¡ª¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿!¼Ì¿¿¤ÏÈþÈ©²Ã¹©¤Ê¤·¡Ë¡×¤È¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤ò¸ø³«¡£¡Ö»È¤¤»Ï¤á¤Æ¤«¤éÈ©¤¬¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿§¤à¤é¤ä¥·¥ß¡¢¤¯¤¹¤ß¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡ª¤Ê¤ó¤Ê¤é¸ý¤Î²£¤Î¥·¥ï¤âÀõ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤Ã¤¿10Ê¬¤ÇOK¤À¤·¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤¬¤éÈþÍÆ¤Ç¤¤ë¤Î¤âºÇ¹â¡ª¡×¤ÈÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¾Ò²ð¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÁõÃå¤·¤¿»Ñ¤¬¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¤Î¤â²ÈÂ²¥¦¥±ÎÉ¤·¡×¤È¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤¿»Ñ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ªÈ©¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Ê¤é°éÌÓºÞ¤Ä¤±¤Æ¡¢Æ¬¤Ë¤â¾è¤»¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡©¤È»×°ÆÃæ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÈ©¤Ä¤ä¤Ä¤ä¡×¡Ö¤¤ì¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¹¥¯ÁõÃå»Ñ¤Ë¡Ö2ËçÌÜ¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤è¤â¤ä¡¢±Ç²è¡¡13Æü¤Î¶âÍËÆü¡×¡ÖµÞ¤Ë2ËçÌÜ¤Ç¿á¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£