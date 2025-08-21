フィギュアスケート女子で06年トリノ五輪金メダルの荒川静香さん（43）が21日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲスト出演。“推し活”について語った。

“推し活”の話題で荒川さんは「ダンス動画を見るのが大好きで、自分が踊ることができそうにないジャンルを何時間も見ちゃう」と告白。「日本、海外、いろんなものを見ます。自分ができないからすごく興味を惹かれる。実際に見に行きたくなったりして、いくつかライブも行ったりとか」と話した。

さらに「でも行くとダンス見にいってるのに、（舞台）機構が気になっちゃって。特効（特殊効果）、機材とか照明とか演出とか、レーザーの配置の仕方とか抜け方とか、天井ばっかずっと見ていて気付けば見たかったものを見逃しちゃう」とも明かし、共演者は驚きの声を上げた。

同じくゲスト出演したフィギュアスケート・アイスダンスの村元哉中さんは“職業病”として「カフェとか行った時にいい音楽流れていたらスケートに使えるかなって、この曲なんだろうってすぐ検索しちゃう」と音楽認識アプリで検索してしまうことを明かしていた。