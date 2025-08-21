¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û»³Íü³Ø±¡¡¦µÈÅÄ´ÆÆÄ¡¡1²ó¹ßÈÄ¤Î¸ÖÅÄ¤Ï¡Ö½©¤Ë¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¡¡½ÐÎÏ¤Î¶¯¤µ¤¬¸ªÉª¤Ë±Æ¶Á¤«
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè14Æü¡¡½à·è¾¡¡¡»³Íü³Ø±¡ 4¡½5 ²Æì¾°³Ø¡Ê2025Ç¯8·î21Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡23Ç¯ÁªÈ´ÇÆ¼Ô¤Î»³Íü³Ø±¡¤Ï²Æì¾°³Ø¤Ë4¡½5¤ÇÇÔ¤ì¡¢½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½é²ó¤Ë4ÈÖ¡¦²£»³Íª¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÂç²ñ¥¿¥¤µÏ¿¡¦8ÂÇ¿ôÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£5¡¢6²ó¤ËÅ¨¼º¤Ç·×3ÅÀ¤ò²Ã¤¨4¡½1¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤¬¡¢2²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿2ÈÖ¼ê¤ÎÛØ³ÀÎÜµ±ÅÍ¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬6²ó¤Ë¼ººöÍí¤ß¤Ç3ÅÀ¡¢7²ó¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢µÕÅ¾Éé¤±¤·¤¿¡£
¡¡ºò½©¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Î¸ÖÅÄÍÛÀ¸¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï4»î¹çÂ³¤±¤ÆÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢½é²ó¤Ë2°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¡¢¤ï¤º¤«16µå¤Î1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¹ßÈÄ¡£ÏÓ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤·¤°¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÎÝ¤Î¼éÈ÷¤Ë½¢¤¡¢6²ó¤Ë¤ÏÆóÎÝÂÇ¤âÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡Íø¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»³Íü³Ø±¡¤ÎµÈÅÄÞ«Æó´ÆÆÄ¤Ï¡¢¸ÖÅÄ¤Î¹ßÈÄ¤ò¡ÖË½Åê¡Ê¥ï¥¤¥ë¥É¥Ô¥Ã¥Á¡Ë¤·¤¿»þ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉª¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÁÎá¤Ç³ÎÇ§¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤½¤³¤ÇÉª¤òÄË¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£µÞ¤ËµåÂ®¤âÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ë½Åê¤·¤¿¸å¤Ë¤³¤¦¡Ê±¦Éª¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤·¤°¤µ¡Ë¤·½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖËÜÅö¤Ï5²ó¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤È4¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÏÛØ³À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤è¤¯Áª¼ê¤ÏÇ´¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¹ßÈÄ¸å¡¢µÈÅÄ´ÆÆÄ¤¬à»î¹çÁ°¤«¤é¤«á¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö»î¹çÁ°¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÅê¤²¤¿¤È¤¤Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë94¡¢100¥¥í¤ÎÂç·¿Åê¼ê¡¦¸ÖÅÄ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂÎÎÏ¤¬¤Ä¤¯½Õ¤Þ¤Ç¤ÏÅÐÈÄ¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡ÖÆñ¤·¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É2Ç¯À¸¤ÇÅê¤²¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤ê¡¢½ÐÎÏ¤Î¶¯¤µ¤¬ÂÎ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«Ã¯¤Ç¤âÄÌ¤ëÆ»¤Ê¤ó¤Ç¡£¤À¤«¤é½Õ¤Ë3²ó¡Ê¤Þ¤Ç¡Ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½ÕÀè¤Ë152¥¥íÅê¤²¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ò5²óÅê¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¸ªÉª¤ËÂç¤¤¯¡Ê±Æ¶Á¤¹¤ë¡Ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£²ó¤ÏÁá¤á¤ËÂå¤¨¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤ó½©¤Ë¤Ï¤Þ¤¿Åê¤²¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£¸¡ºº¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£