タレントの森脇健児（58）が20日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。毎日ラジオを欠かさず聞いている、実は大ファンのフリーアナウンサーを明かす場面があった。

この日、事務所の後輩「安田大サーカス」のクロちゃんと出演。大のラジオ好きだという森脇は「僕ラジオ好きやから。めちゃめちゃラジオ（派）」だといい、「TOKYO FMの『ONE MORNING』言うて。知らんやろ」と切り出した。

森脇は「元TBSのアナウンサーの吉田明世さんっておらはんねん。この人好きやねん、僕。上手いねえ」と元TBSでフリーアナウンサーの吉田明世の名前を挙げ、絶賛。「男の人はユージさんがやってはんねんけど、ユージさんがこの前、夏休み取らはって。日替わりでゲストでパーソナリティーくんねんけど、僕は吉田明世さんが出てるだけでええねん。逆に言うと、誰が来てもええねん、ユージさんの代わり。その代わり、吉田明世さんがお正月休みはって。その時に吉田さんの代わりは俺、聴かなかったね」と明かした。

これには、クロちゃんは「聴いてくださいよ。そこまで聴いてるんだったら」とツッコミ。森脇は「俺聴かないのよ」と譲らす。

そのうえで「ラジオってそういうとこあんのよね。いや、この人の声で好きみたいなね。やっぱラジオって全部人間性出るから。この人素敵やなあって思ったりすんねん。だから、この番組は僕よく聴くねんけど、好きやねん」と話した。