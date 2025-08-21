Amazonプライム・ビデオの恋愛リアリティー番組「バチェラー・ジャパン シーズン2」に出演したシンガーグループ「ハモスイ」所属の渡邉優（30）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した。

「【ご報告】」と、結婚相手と見られる男性とウエディングドレス姿で商店街近くを笑顔で歩く写真や、カフェで過ごす写真などをアップし、「応援してくださっている皆さま、関係者の皆さまへ 私事ではありますが、この度かねてよりお付き合いしていた方と結婚いたしましたことをご報告させていただきます」とつづった。

今後に関しても「これからも、仕事もプライベートも自分らしく頑張っていきますのであたたかく見守っていただけたら嬉しいです！ 今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と記した。

ストーリーズでもデコルテを大胆に露出した純白のウエディングドレス姿を披露している。

同じバチェラー2参加者らから祝福の声が届いたほか、ファンやフォロワーからも「綺麗すぎます」「かわいすぎるっっ」「ドレスステキ」「美しい〜〜」などのコメントも寄せられた。