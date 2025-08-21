¡Ö¤ï¡ªÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¡×ÍèÇ¯¤ÎÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥óà°õ¾Ý¥¬¥é¥êá¾åºä¼ùÎ¤¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËµÓ¸÷¡Ö¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿µ¤¤¬¡×
àµ³»ÎÉ÷á°áÁõ¤ÇÑÛ¡¹¤·¤¤¥Ý¡¼¥º
¡¡ÍèÇ¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ç¸«¾å°¦(24)¤È¤È¤â¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¾åºä¼ùÎ¤(20)¤¬ÃæÀ¤¤Îµ³»ÎÉ÷¤Î¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖFIGARO japon 10·î¹æ¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡Ö¥Õ¥£¥«゙¥í¥·゙¥ã¥Û゚¥ó¡×10·î¹æ(CCC¥á¥Ç¥£¥¢¥Ï¥¦¥¹)¤Ø¤Î·ÇºÜ¤òÊó¹ð¡£ÃæÀ¤²¤½£¤Îµ³»Î¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡º°¿§¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¼ó²ó¤ê¡¢¼ê¤ÎÉôÊ¬¤Ëº¿¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¤Æ¡¢¼ó¤«¤éÀÖ¤¤¥ê¥Ü¥ó¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£È±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÎ¾¼ê¤ò¹ø¤ËÅö¤Æ¤ÆÑÛ¡¹¤·¤¤¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï¾¯¤·Ê·°Ïµ¤¤¬°ã¤Ã¤¿¼ùÎ¤¤Á¤ã¤ó¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡¡¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÉ½¾ð¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤ï¡ªÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¡¡¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤ª´éÎ©¤ÁÀ°¤¤¤¹¤®¤Æ¤ÆÈþ¡Á¡×¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ê¤¸¤å¤Ã¤¿¤ó¡×¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÃæÀ¤¤Î½½»ú·³¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾åºä¤Ï2018Ç¯¤«¤é¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£24Ç¯¤Î²Æ¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ß¥¹¥¯¡¼¥ë¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç½é¤á¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½é½Ð±é¡£º£Ç¯ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×(TBS)¤Ë¤âÀ¸ÅÌÌò¤Ç½Ð±é¤·¡¢Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£