USJ「ホラナイ」オールナイト今年も開催決定！ 昨年チケット即完売＆夜通しでアトラクション体験可能
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、10月31日（金）に、夜通しで大人気アトラクションも体験できるスペシャル・イベント「ハロウィーン・ホラー・ナイト 〜オールナイト〜」を2年連続で開催すると発表した。昨年、チケット販売開始と同時に即完売した人気のイベントだ。
【写真】「KATE」とのコラボも！ 「ハロウィーン・ホラー・ナイト」のラインナップ一覧
■さらなる凶暴とカムバック！
今回開催が決まった「ハロウィーン・ホラー・ナイト 〜オールナイト〜」は、夜通し絶叫と熱狂の限界を超え“正気を失う”一夜限りのハロウィーン・イベント。年に1回だけ、この夜限り、深夜のパーク全体が非日常へと変貌し、極限の没入体験がゲストを待ち受ける。今年、さらなる凶暴さとともに帰ってくるという。
昨年よりも“超狂暴化”した大量ゾンビが暴れまわり、パーク中のストリートで絶叫が響き渡る「ストリート・ゾンビ」やパーク史上初となるKing Gnuとのコラボレーションによるオリジナル新曲「SO BAD」で完全一新した「ゾンビ・デ・ダンス」など、毎年大好評の「ハロウィーン・ホラー・ナイト」とパークの大人気アトラクションの数々を体験することが可能。
さらに、この夜限定開催のスペシャルショーが今年も「ウォーター・ワールド」で特別開催。参加可能人数には限りがあり抽選制で、詳しい抽選方法は後日発表。
また、参加者全員に「ハロウィーン・ホラー・ナイト 〜オールナイト〜」限定の超凶暴な「ストリート・ゾンビ」デザインの缶バッジもプレゼント。この夜しか手に入らないレアな缶バッジだ。
チケットは、「『スーパー・ニンテンドー・ワール』エリア入場確約券付ハロウィーン・ホラー・ナイト 〜オールナイト〜パス」と「ハロウィーン・ホラー・ナイト 〜オールナイト〜パス」の2種類を用意。いずれも15時00分から入場でき、「ハロウィーン・ホラー・ナイト 〜オールナイト〜」は22時00分から翌5時00分まで実施される。
チケットは「ローソンチケット」で販売。抽選申込時期は、8月31日（日）の12時00分から9月8日（月）の23時59分まで。一般販売は、9月19日（金）の10時00分〜10月19日（日）の23時59分まで行われる。一般販売チケットは先着販売なので売り切れ次第終了だ。
TM＆（C）Universal Studios ＆ Amblin Entertainment
TM＆（C）2025 Universal Studios．All rights reserved．
