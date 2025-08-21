スザンヌ、美背中チラリ 秋色先取りワンピ姿に「おしゃれ」「可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/08/21】タレントのスザンヌが20日、自身のInstagramを更新。美しい背中が際立つワンピース姿を公開した。
【写真】スザンヌ、美背中ぱっくり大胆ワンピ姿
スザンヌは「暑過ぎて暑過ぎてのぼせたりバケツをひっくり返したような雨の後急に涼しくなったり」「感情も天気も情緒大忙しないちにち」とコメントし、美しい背中が際立つワンピース姿を披露した。グレーのニットワンピースに黄色のフリンジバッグを合わせたコーディネートが印象的で、「気分だけでも秋感したくて色で」と季節の変わり目の心境を語っている。
この投稿に、ファンからは「美背中すぎる」「スタイル抜群」「おしゃれ」「素敵です」「憧れます」「秋らしくて可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
