¡Ú¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡ÛÊ¿ÌîÊâÌ´¡¡ÍÄ¾¯´ü¤Ï¡Ö¤ä¤á¤¿¤¯¤Æ¤â¤ä¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¡Ê£È£Ð¡Ë¤Ç¸ÞÎØ£³Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÊ¿ÌîÊâÌ´¡Ê£²£¶¡á£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬²áµî¤Îà¤ä¤á¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤á¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿Ìî¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥æ¥Ë¥¯¥í¼çºÅ¤Î¡Ö£Õ£Î£É£Ñ£Ì£Ï¡¡£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Ç£Å£Î£Å£Ò£Á£Ô£É£Ï£Î¡¡£Ä£Å£Ö£Å£Ì£Ï£Ð£Í£Å£Î£Ô¡¡£Ð£Ò£Ï£Ç£Ò£Á£Í¡¡£÷£é£ô£è¡¡£Á£ù£õ£í£õ¡¡£È£é£ò£á£î£ï¡¡£²£°£²£µ¡×¤¬£²£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£Âè£±Éô¤Ç¤Ï¾®³ØÀ¸£µ£°¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¶µ¼¼¤ò¹Ô¤¤¡¢Âè£²Éô¤Ç¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤â½Ð¾ì¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö£´¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ð¡¼¥Á¥«¥ëÂæ¤ò³ê¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤ËºÃÀÞ¤·¤¿¤È¤¤Î²ÈÂ²¤Î¸ÀÍÕ¤äÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡Ö·»Äï¤Ç°ì½ï¤Ë¶¥µ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·»¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤ÆÉé¤±¤¸¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÇ®¿´¤ÊÉã¤âÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤ä¤á¤¿¤¯¤Æ¤â¤ä¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤ä¤êÂ³¤±¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ø¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¤é¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿Æ¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢·»¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤³¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£²ÈÂ²¤Î´Ä¶¤¬Â³¤±¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢º£Æü¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£