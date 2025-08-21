第１０７回全国高校野球選手権大会の第１４日（２１日）の準決勝第２試合は沖縄尚学が山梨学院に５―４と逆転勝利し、初の決勝進出を決めた。

突き放されても食らいついた。６回に３点差を追いつき、４―４で迎えた７回、宜野座（３年）の三塁打で二死三塁のチャンスを作ると、５番・比嘉（３年）がしぶとく右前に運んで勝ち越し。接戦に決着をつけた。殊勲の比嘉は「なんとかやりました。２年生投手に助けられていたので３年生野手が中心となって出た１本と思う。安心して守れてましたし、さすがあいつらだな、と思った」と力投した末吉、新垣有の２年生コンビを褒め「試合中は沖縄の球場かというくらい声援が大きくて楽しかった」と背中を押してくれたアルプス席に感謝した。

３点を追う６回途中からマウンドを託された新垣有がこの日も最後まで２安打無失点の好投。「強打者こそ緩い変化球が有効になってくる。それを生かしてストレートで攻めた」とスライダーを中心に組み立て、その裏の同点劇に呼び込んだ。



比嘉監督は「ここまで来たら気持ちということだったと思う。末吉があまりいい状態ではなかったので新垣には（末吉が）１００球超えたくらいで交代と伝えていた。的を外してよく押さえてくれた。センバツの悔しいピッチングが彼を成長させている。潜在的な能力が目覚めてきている」と新垣有の安定感を評した。最終決戦の相手は日大三（西東京）。比嘉は「絶対にチーム全体で初優勝して沖縄に帰りたい」と誓った。