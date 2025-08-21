¾®Àô¼óÁêÃÂÀ¸¤â¡©Ž¢½©À¯¶ÉŽ£¥«¥®°®¤ë"¹õËë"¤ÎÀµÂÎ
¡Ö½©¤ÎÂçÀ¯¶É¡×¤ÇÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¡Ê¼Ì¿¿¡§¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÇßõÎõ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼Áè¤¤¡×¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¡Ö½©¤ÎÂçÀ¯¶É¡×¤Ç¡ÈËÜÅö¤Î¥¥ó¥°¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤ÏÃ¯¡©
8·îËö°Ê¹ß¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡Ö½©¤ÎÂçÀ¯¶É¡×¡£¤½¤ÎºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¼«Ì±ÅÞÆâ¤Î¡ÖÀÐÇË¹ß¤í¤·¡×¤Î¹ÔÊý¤ËÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬Áý¤¹Ãæ¡¢¡È¤¢¤ë¿ÍÊª¡É¤Î¸ÀÆ°¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
7·î¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¤ÎÇÔËÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½°»²Î¾±¡¤Ç¤Î¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¡£º£½©¤Î¾¤½¸¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼¡´üÎ×»þ¹ñ²ñ¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ìÉôÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉôÊ¬Ï¢¹ç¤Ë¤è¤ëÀ¯¸¢±¿±Ä¤Î°ÂÄê²½¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤Î¶áÆ»¤ÏÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤À¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Î¡È¥Ñ¥¤¥×Ìò¡É¤Ï¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ´´Éô¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
ßõÎõ²½¤¹¤ë¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼Áè¤¤
¸½»þÅÀ¤ÇÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£¸å¤ÎÀ¯¶É¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¡¢¡ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î·ÑÂ³¡¢¢¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡×¤Î¿·À¯¸¢¡¢¤Î¤¤¤º¤ì¤«¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¢¤Î¥±¡¼¥¹¤ÇÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÀ¯¸¢¤¬¼ÂºÝ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö¾®Àô»á¤Î¸å¸«¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤â¡Ø°ÂÇÜ¡¦¿ûÀ¯¸¢¡Ù°ÊÍè¤Î°Ý¿·¤È¤Î¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿û»á¤À¤±¡×¡ÊÆ±¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÊý¤Î¼õ¤±»ß¤á¤À¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¡Ö½©¤ÎÂçÀ¯¶É¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¼óÁê·Ð¸³¼Ô¤Î¿û»á¡¢ËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¡¢´ßÅÄÊ¸Íº¸µ¼óÁê¤Ë¤è¤ë¡Ö¿åÌÌ²¼¤Ç¤Î¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼Áè¤¤¤¬ßõÎõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤¬Â¿¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÅÞÃæ¿õ¤ÎÉûÁíºÛ¤È¤·¤Æ¤Ë¤é¤ß¤òÍø¤«¤¹¿û»á¤¬¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«¡¢Í¿ÌîÅÞ´´Éô¤¬¿À·Ð¤ò¤È¤¬¤é¤¹¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¿û»á¤Ë¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÂÎÄ´ÉÔ°ÂÀâ¤¬ÉÕ¤¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þÊÕ¤«¤é¡Öº£¸å¤ÎÂÎÄ´¼¡Âè¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎËãÀ¸¡¢´ßÅÄÎ¾»á¤ËÂ¤ò¤¹¤¯¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤âÏ³¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¡Öº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ï¤Þ¤µ¤ËÂÎÄ´¤â´Þ¤á¤¿¿û»á¤Î¾õ¶·¼¡Âè¡×¡ÊÆ±¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
À¯³¦¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²²Â¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ãæ¡¢¿û»á¼«¿È¤Ï¡Ö¤¢¤¨¤ÆÌÜÎ©¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤äÈ¯¸À¤ò¹µ¤¨¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÆ°¤¤ò¸«¶Ë¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÂ¦¶á¡Ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÅöÌÌ¡¢À¯¶É¤ÎÂç¤¤ÊÊ¬´ôÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢8·îËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Î¼«Ì±ÅÞ¼¹¹ÔÉô¤Ë¤è¤ë¡Ö»²±¡ÁªÇÔËÌ¤ÎÁí³ç¡×¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤Î¡Ö¿ÊÂà¡×É½ÌÀ¤À¡£
¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö¿¹»³»á¤Ï´´»öÄ¹¼Ç¤¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ß¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤ÎÁíºÛ¤È¤·¤Æ¤Î¿ÊÂà¤â¸·¤·¤¯Ìä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£·îËö¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥É¤Î¥Ê¥ì¥ó¥É¥é¡¦¥â¥Ç¥£¼óÁê¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤òÁ°¤ËÂà¿Ø¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö³°¸òµ·Îé¾å¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ê³°Ì³¾Ê´´Éô¡Ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÂà¿Ø¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢»þ´ü¤Ï9·î1Æü°Ê¹ß¡×¡Ê´±Å¡¶Ú¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤¬Â¿¤¤¡£
°ìÊý¡¢ÀÐÇË¼óÁê¼«¿È¤Ï¡ÖÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Î·èÃå¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¹ñÆâÂÐºö¤Î´°¿ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÂ³ÅêÀë¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢9·î²¼½Ü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç¤Î°ìÈÌ±éÀâÅÐÃÅ¤È¡¢¤½¤ÎÁ°¸å¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÂÐÌÌ²ñÃÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Î·èÃå¤òÁÀ¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¡×¡ÊÆ±¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼óÁê·Ð¸³¼Ô¤Ç¤¢¤ë´ßÅÄ¡¢¿ûÎ¾»á¤âÂà¿ØÉ½ÌÀ¸å¤Ë¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Öº£²ó¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬Ë¬ÊÆ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Û¤«¤ÎG7¡Ê¼çÍ×Àè¿Ê¹ñ¡Ë¼óÇ¾¤È¤â¡¢¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤ä¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¬¥¶¿¯¹¶¤Ê¤É¡¢¶ÛÇ÷¡¦Î®Æ°²½¤¬ºÝÎ©¤Ä¹ñºÝÊ¶Áè¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë¡ÈÀÕÌ³¡É¤¬¤¢¤ê¡¢¡ØÂà¿Ø¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¡Ù¤È¤·¤Æ¤ÎË¬ÊÆ¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ±¡Ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤ÎÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¾å¾º¤Ç¡ÖÂ³Åê»Ù»ý¡×¤â
»²±¡ÁªÄ¾¸å¤Î7·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤È¼óÁê·Ð¸³¼Ô3»á¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¡¢ËãÀ¸»á¤¬¡ÖÀÐÇË¼óÁê¤Ç¤ÏÁªµó¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¼Ç¤¤òÇ÷¤ê¡¢´ßÅÄ»á¤âÀÕÇ¤ÌÀ³Î²½¤òµá¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¿û»á¤Ï¡ÖÀÐÇË¼óÁê¤ÎÂ³Åê°ÕÍß¤Ë¤¢¤¨¤ÆÈ¿ÂÐ»ÑÀª¤ò¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅÞÆâ¾ðÀª¤ÈÀ¤ÏÀ¤ÎÐªÎ¥¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¿Ìä¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£
³Î¤«¤Ë¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¤Ê¤É¡ÖÇÉÈ¶¡×ÀªÎÏ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ËÂÐ¤¹¤ëÂà¿ØÍ×µá¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÊóÆ»³Æ¼Ò¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ê¤É¤Ç¤Ï¼óÁêÂ³Åê¤Ø¤Î»¿ÈÝ¤¬ÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤â¤È¤â¤È¿û»á¤Ï¡ÖÃ¦ÇÉÈ¶¡×¤ò»ýÏÀ¤È¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÇÉÈ¶¼çÂÎ¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¡£¼þÊÕ¤Ë¤â¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤è¤¯¸«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÌó1¥«·î´Ö¤Î³Æ¼ïÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÀÐÇËÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¾å¾º¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÉÔ»Ù»ýÎ¨¤Î¸º¾¯¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤Ç¤Ï¡ÖÀÐÇËÂ³Åê»Ù»ý¤¬7³äÁ°¸å¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¿û»á¤Ï¡Ö¡Ø¤½¤ì¸«¤¿¤³¤È¤«¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¡ÊÂ¦¶á¡Ë¤À¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡×¤Î²ÄÈÝ¤â´Þ¤á¤¿¡¢¼«¸øÀ¯¸¢°ÂÄê²½¤Ë¸þ¤±¤¿¿û»á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀïÎ¬¤À¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢½©°Ê¹ß¤â¼«¸øÀ¯¸¢¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¼¡´üÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¥¬¥½¥ê¥ó¸ºÀÇ¤â´Þ¤á¤¿ÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½ÅÍ×Ë¡°Æ¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤¬ÉÔ²Ä·ç¡£¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤Î°ìÈÖ¼ê¤Ï°Ý¿·¡×¡ÊÅÞ¼¹¹ÔÉô¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
8·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿°Ý¿·¤Î¿·ÂÎÀ©¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡ÖÁ´¹ñÀ¯ÅÞ²½¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¼ÂÂÖ¤ÏÂçºå¤ÎÃÏ°èÀ¯ÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÉÛ¿Ø¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ´´Éô¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿°Õ¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤«¡¢Æ±ÅÞ¤Î¡ÈÁÏ¶È¼Ô¡É¤Ç¤¢¤ë¶¶²¼Å°¸µÂçºå»ÔÄ¹¤¬Áá¡¹¤È¡Ö¡ØÂçºåÁÈ¡Ù¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Éû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤ò·Ç¤²¤¿¡ÈÏ¢Î©Æþ¤ê¡É¡×¤òÄóµ¯¡£ÅÞÆâ¤Ç¤â¤½¤ì¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ëÆ°¤¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ï¡¢¿û»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡ÖÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¡Ê¼þÊÕ¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£¿û»á¤Ï¡¢¤â¤¦1¿Í¤Î°Ý¿·¡ÈÁÏ¶È¼Ô¡É¤Ç¤¢¤ë¾¾°æ°ìÏº¸µÂåÉ½¡ÊÁ°ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡Ë¤È¶ÛÌ©¤Ê´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤â°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¿û¤µ¤ó¤È¾¾°æ¤µ¤ó¤Î´Ö¤Ç¤É¤ì¤À¤±ÏÃ¤òµÍ¤á¤é¤ì¤ë¤«¤À¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤Î¹ñ²ñÂÐºö´´Éô¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤ë¡£
8·î1ÆüÌë¤Ë¤Ï¡¢¿¹»³´´»öÄ¹¤¬°ÊÁ°¤«¤é¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¡¢°Ý¿·¤Î±óÆ£·É½°±¡µÄ°÷¤ÈÅìµþÅÔÆâ¤Ç²ñ¿©¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÄ¾Á°¤Ë¿û»á¤Ï¿¹»³»á¤ÈÌó30Ê¬Ì©ÃÌ¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤ä¹ñ²ñÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½õ¸À¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢±óÆ£»á¤Î¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹ºÆÅÐÈÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¿û»á¤¬º¬²ó¤·¤ò¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤Ï¡×¡ÊÆ±¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡Ö¿û¡¦¾®ÀôÏ¢¹ç¡×¤ÎÂÐ±þ
º£¸å¤ÎÅ¸³«¼¡Âè¤À¤¬¡¢²¾¤Ë9·î½é½Ü¤Ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¼Â»Ü¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤Ïº¤Æñ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¿û»á¤ÏºòÇ¯9·î¤ÎÁíºÛÁª¤ËÂ³¤¡¢¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¿û»á¤¬¾®Àô¿·À¯¸¢ÃÂÀ¸¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÊÌµÇÉÈ¶ÍÎÏµÄ°÷¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤â¤Á¤í¤ó¿û»á¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÉûÁíºÛ¤È¤·¤ÆÀÐÇË¼óÁê¤ò»Ù¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¡£¸½¿¦³ÕÎ½¤Ç¤¢¤ë¾®Àô»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡Öº£¤ÎÃÊ³¬¤ÇÆ°¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡¢¼«À©¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¼þÊÕ¡Ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁíºÛÁª´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬¡ÖÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¡×¤Î»¿ÈÝ¤ò47ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ëºÝ¤Î¡¢¿ÀÆàÀî¸©Ï¢¤ÎÂÐ±þ¤À¡£Æ±¸©Ï¢¤Ï¾®Àô»á¤¬²ñÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¿û»á¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸©Ï¢Æâ¤Ç¤â¡ÖÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·ÏÀ¤¬º¬¶¯¤¤¡×¡Ê¸©Ï¢¼ã¼ê¡Ë¤È¤¤¤¦¡£±ÊÅÄÄ®³¦·¨¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ò¿û¡¢¾®ÀôÎ¾»á¤¬¤É¤¦¤µ¤Ð¤¯¤«¤â¡¢Âç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
