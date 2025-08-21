俳優吉田栄作（56）が21日、フジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜午前9時50分）にVTR出演。白Tシャツについて語った。

番組は、歌手デビュー35周年を迎えた吉田に密着。トレードマークになっている白いTシャツを着用し始めた経緯について「ジェームズ・ディーンですよね、まずは。家の壁にポスターがドーンと貼ってあって」と憧れがあったと回想。「赤いジャケットに白Tにジーンズ。飾り気がない男の姿と言いますか。こびてない生きざまみたいなものが1枚の写真からすごい伝わってくるじゃないですか。こういうふうな男になろうと」と振り返った。

また「中学3年ぐらいの時かな。友達の家に遊びに行って、ハマショー（浜田省吾）さんの音楽と出会うんですけど。そこでもいいなと思ったのを覚えていて」。また「『DOWN BY THE MAINSTREET』っていうアルバムでしたけど。たまたまそのジャケットも白Tにジーンズ」と浜田にも影響を受けたと語った。

所有枚数については「数えたことないですね。断然白Tが多いですね」としつつ、「でも一番、白T着ないですよ」と告白。「普段白T着ると、どうなるか分かります？すぐバレるんですよ。私生活で白T着てると『ああ！』ってなっちゃうから。なるべく違う色を着てる」と苦笑した。