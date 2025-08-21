USJ、チケット即完イベント再び ハロウィーン朝まで“オールナイト” ゾンビ“超狂暴化”を予告【概要】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）の『ハロウィーン・ホラー・ナイト』オールナイト・イベントが、2年連続で開催決定した。10月31日夜に実施される。
【画像】USJハロウィーン「ゾンビ」“新曲”はKing Gnuに決定
夜通し絶叫と熱狂に包まれる、一夜限りの『ハロウィーン・ホラー・ナイト 〜オールナイト〜』。昨年史上初めて実現し、チケットが即完売となった。
2年目となる今年は、「昨年よりも“超狂暴化”した大量ゾンビが暴れまわり、パーク中のストリートで絶叫が響き渡る『ストリート・ゾンビ』やパーク史上初となる『King Gnu』とのコラボレーションによるオリジナル新曲『SO BAD』で完全一新した『ゾンビ・デ・ダンス』など、毎年大好評の『ハロウィーン・ホラー・ナイト』とパークの大人気アトラクションの数々をご体験いただけます」と予告。
さらに、「ウォーター・ワールド」で同日限定のスペシャルショーを予定するほか、参加者には『ハロウィーン・ホラー・ナイト 〜オールナイト〜』限定の超凶暴な「ストリート・ゾンビ」デザインの缶バッジがプレゼントされる。
■『ハロウィーン・ホラー・ナイト 〜オールナイト〜』詳細
開催日：2025年10月31日（金）
開催時刻：午後10時〜翌午前5時
※開催日時は変更する場合あり
※各アトラクション・ショーの開催時間は公式WEBサイトを確認
チケット
券種名称：「スーパー・ニンテンドー・ワールド」エリア入場確約券付ハロウィーン・ホラー・ナイト 〜オールナイト〜パス
販売価格：1万7000円
販売場所：ローソンチケット（WEB）
入場開始時間：午後3時〜
抽選申込時期：2025年8月31日（日）正午〜 9月8日（月）午後11時59分
一般販売開始時期：2025年9月19日（金）10:00 〜10月19日（日）午後11時59分
券種名称：ハロウィーン・ホラー・ナイト 〜オールナイト〜パス
販売価格：1万4000円
販売場所：ローソンチケット（WEB）
入場開始時間：午後3時〜
抽選申込時期：2025年8月31日（日）正午〜 9月8日（月）午後11時59分
一般販売開始時期：2025年9月19日（金）午前10時 〜 10月19日（日）午後11時59分
※チケットはクレデンシャルの配布時刻によって券種が異なる。詳細はローソンチケット販売ページを確認。
※一般販売チケットは先着販売。販売数限定のため、売切れ次第、販売終了。
※18歳未満の方は購入できない。
※ご購入方法の詳細は公式WEBサイトを確認。
TM &（C）2025 Universal Studios. All rights reserved.
