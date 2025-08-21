【すき家】カレーに牛丼、Sukiシェイクまで...。お得に食べられる″最大100円引き″クーポンを配信中だよ〜！

2025年8月21日現在、すき家の公式アプリ限定で「8月得すきクーポン」を配信中です。

新商品もお得に食べられる

8月19日から、公式アプリ限定で「8月得すきクーポン」第2弾を配信しています。

対象商品と値引額は以下の通り。

・カレー商品（トッピング単品、カレールー単品、ミニカレーセット、お子様カレーは対象外）...100円引き

・牛丼商品（牛小鉢、牛皿、牛皿定食各種、牛皿ビールセット、お子様牛丼は対象外）...70円引き

・まぐろ鉄火丼（まぐろたたき丼は対象外）...70円引き

・Sukiシェイク マスカット...30円引き

クーポン利用可能期間は8月26日8時まで。

他にも、9月1日8時まで利用できるレモネードスカッシュ30円引き、朝食商品50円引きクーポンもあります。

いずれのクーポンも1回の会計で3個まで利用可能。デリバリーは対象外です。

Sukipassとの併用はできません。株主優待券、お食事券、レシートアンケートクーポン、ZSC特別クーポンとの併用は、店頭でお会計の場合のみ可能です（公式アプリでの会計では併用できません）。

東京バーゲンマニア編集部