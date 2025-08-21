Ê¡»³²í¼£¤ÎŽ¢¥¹¥±¡¼¥×¥´¡¼¥È²½Ž£¤ËÊú¤¯¶¯¤¤°ãÏÂ´¶
Ê¡»³²í¼£¤µ¤ó¤¬¡ÈÉÔÅ¬ÀÚ²ñ¹ç¡É¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡Ê²èÁü¡§Ê¡»³²í¼£¸ø¼°Instagram¤è¤ê¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¡»³²í¼£¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡ÖÈáÄË¤Ê»×¤¤¡×
8·î18Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢²ñ¹ç¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÃËÀÍÎÏÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¡É¤¬Ê¡»³²í¼£¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¶Ã¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÂçÂ¿Î¼ÀìÌ³¤ÈÊ¡»³¤µ¤ó¤¬¡Ö2005Ç¯Á°º¢¤«¤éÇ¯¤Ë1¡Á2²óÄøÅÙ³«ºÅ¡×¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¹ç¤Ë½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ä½÷À¼Ò°÷¤¬Æ±ÀÊ¡£Ê¡»³¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤¬¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë²¼¥Í¥¿Åª¤ÊÀÅªÆâÍÆ¤ò´Þ¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿»Ý½Ò¤Ù¤ë¼Ô¤âÂ¿¿ô¤ª¤ê¡¢ÉÔ²÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿»Ý½Ò¤Ù¤ë¼Ô¤â¤¤¤¿¡×¡ÊÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Îµ½Ò¡Ë¤³¤È¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢³Æ¼Ò¤¬Â¿¤¯¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂçÈ¾¤¬°ìÍý¤³¤½¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö´Î¿´¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ê¤Î¤«SNS¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Öº£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ï²¿¤«°ã¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¸ÍÏÇ¤¦¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼Ê¡»³¤µ¤ó¤Ë´Ø¤ï¤ëº£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤«¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢·ÝÇ½³¦¤ÎÆñ¤·¤µ¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÌäÂêÅÀ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤È¤ÏÆ±°ì»ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³
º£²ó¤ÎÊ¡»³¤µ¤ó¤Ë´Ø¤ï¤ëÊóÆ»¤òÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤ÎÌäÂê¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤«¤Ë¤ÏWHO¤¬·Ç¤²¤ëÀË½ÎÏ¤Î²ò¼á¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤ÆÈãÈ½¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÎ¾¼Ô¤Î¹Ô°Ù¤òÆ±Îó¤Ç¸«¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹Ô°Ù¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«¤éÈï³²¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÍÌµ¤À¤±¤ò¼è¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤È½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÂÐ±þ¤ò¸«¤Æ¤â¼Ò²ñÅª¤ÊÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ï¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£¤Ê¤ªÉÔ²÷¤Ë»×¤¤¡¢¶ì¤·¤ß¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÈãÈ½¤¹¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤º¤ËÃ¡¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÃæµï¤µ¤ó¤òÃÇºá¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÇÊ¡»³¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ø¤Îµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¹Ô°Ù¤Î»þ´ü¡£20Ç¯Á°¤Ë¤¢¤¿¤ë2005Ç¯¤Î½ÐÍè»ö¤ò¸½ºß¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤Ï¤«¤í¤¦¤È¤¹¤ëÀ¼¤Ë¡¢·ÁÍÆ¤·¤¬¤¿¤¤À¸¤¤Å¤é¤µ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
20Ç¯Á°¤Ï¤É¤ó¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤ò»×¤¤½Ð¤»¤ë¤Î¤«¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£¤³¤ì¤é¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥¯¥ê¥¢¤Ë¸ì¤ì¤ë¤Û¤ÉÀ¶Î÷·éÇò¤Ê¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·20Ç¯Á°¤Î²ñ¹ç¤Ç¤·¤¿È¯¸À¤ò¼Õ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ê¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÂ©¶ì¤·¤¯¤ÆÀ¸¤¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬Êó¹ð½ñ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤È¸«¤é¤ì¤ë¡ÖÃËÀÍÎÏÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ½Ò¡Ê²èÁü¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
Ê¡»³¤µ¤ó¤ò¤«¤Ð¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Åö»þ¤¹¤Ç¤Ë²¼¥Í¥¿¤òÏÃ¤¹¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï°ìÄê¤ÎÇ§ÃÎ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬¿»Æ©¡£
Ê¡»³¤µ¤ó¤Ï´Ø·¸¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤É¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ä¡¢²¼ÉÊ¤Ê°ìÌÌ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡ÖÊú¤«¤ì¤¿¤¤ÃË¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡×¤Ê¤É¥â¥Æ¥â¥Æ¾õÂÖ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÊ¡»³¤µ¤ó¤Î²¼¥Í¥¿¤Ï¤Û¤ÜÆÈ¿È»þÂå¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢·ëº§¸å¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»þÂå¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Ê¬¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÇØ·Ê¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤º²á¾ê¤ËÃ¡¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡»³²í¼£¤µ¤ó¤À¤±¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡ÈÉÔ¼«Á³¡É
ÎáÏÂ¤Î¸½ºß¤â¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ä·ÝÇ½³¦¤Ë¸Â¤é¤ºÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë¼è°úÀè¤È¤Î²ñ¹ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢mixi¤Ê¤É¤ÎSNS¤¬¿»Æ©¤·¤Ï¤¸¤á¤¿20Ç¯Á°¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â´Þ¤á¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥á¥Ç¥£¥¢Á´ÈÌ¤Ç²ñ¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢¡Öº©¿Æ²ñ¡×¡Ö·èµ¯½¸²ñ¡×¡Ö°ÖÏ«²ñ¡×¡ÖÈ¿¾Ê²ñ¡×¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¾ÌÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¹ç¤Î¼çºÅ¼Ô¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ä½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é¹¹ðÂåÍýÅ¹¡¢PR²ñ¼Ò¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡¢·ÝÇ½¿Í¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ê¤É¤ò·Ð¤ÆÁ´ÂÎ¤Î¿ô¤³¤½¸º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
²ñ¹ç¤½¤Î¤â¤Î¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤ê¤ï¤±20Ç¯Á°¤Ï¸½ºß¤è¤ê¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÇ§¼±¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£¤½¤ì¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤ÆÃÇºá¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Î²ñ¹ç°Ê³°¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¶¯Îõ¤Ê²¼¥Í¥¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Â¾¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¾¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²ñ¹ç¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Î·ï¤ÏÃæµï¤µ¤ó¤ÎÌäÂê¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÊ¡»³¤µ¤ó¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤â¤½¤âÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº´ü´Ö¤ÏÃ»¤¯¡¢¡Ö¤Þ¤¢¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Âà¿¦¤·¤Æ¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤Ù¤Æ¤òÄ´¤Ù¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢1¿Í¤À¤±¤òÃ¡¤¯¤è¤¦¤ÊÊóÆ»¤äSNS¤ÎÆ°¤¤Ï¥¢¥ó¥Õ¥§¥¢¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¡ÖÊ¡»³¤µ¤ó¤À¤±¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤³¤½¡¢Â¿¤¯¤Îµ»ö¤ä¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤Õ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌäÂê¤Î³Ë¿´¤¿¤ë¤È¤³¤í¡£¤³¤³¤Ë°Ç¤Î¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÊóÆ»¤¬½Ð¤ë¤ËºÝ¤·¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¼«¿È¤¬Åê¹Æ¤·¤¿À¼ÌÀ¡Ê²èÁü¡§Ê¡»³²í¼£¸ø¼°X¤è¤ê¡Ë
¡È¥Õ¥¸¤Î²ñ¹ç¡É¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤Î¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖÌÜÅª¤Ï¡¢¡ÖËÜ»ö°Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¼Â´Ø·¸µÚ¤ÓÅö¼Ò¡Ê¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤Î»ö¸åÂÐ±þ¤ä¥°¥ë¡¼¥×¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎÍ¸úÀ¤òµÒ´ÑÅª¤«¤ÄÆÈÎ©¤·¤¿Î©¾ì¤«¤éÄ´ºº¡¦¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¸¶°øÊ¬ÀÏµÚ¤ÓºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿Äó¸À¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î»ö¸åÂÐ±þ¤ä¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡¦¸¡¾Ú¤è¤ê¤â»ö¼Â´Ø·¸¡¢¤·¤«¤â¥¿¥ì¥ó¥È¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ð¤«¤ê¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ä²ñ¹ç¤Ë´Ø¤ï¤ë¼ÂÂÖ²òÌÀ¤¬½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤°ìÊý¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¸Ä¿Í¤Î¸ÀÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖ²òÌÀ¤Ð¤«¤ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæµï¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê¡»³¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤ÇÄÉµÚ¤ÎÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î°ãÏÂ´¶¤ò·èÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤â¤·Ê¡»³¤µ¤ó¤¬2005Ç¯¤´¤í¤Ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èï³²¤òÁÊ¤¨¤ë¿Í¤¬¤ª¤é¤º¡¢20Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤¬¹â¤¤¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¼ÂÂÖ²òÌÀ¤¹¤Ù¤¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î²ñ¹ç¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËÃæµï¤µ¤ó¤ÎÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿2023Ç¯6·î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶áÇ¯¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ä´ºº´ü´Ö¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð4·î°Ê¹ß¤â·ÑÂ³Ä´ºº¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÊ¡»³¤µ¤ó¤Î·ï¤è¤ê½ÅÍ×ÅÙ¤Ï¹â¤¤¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î·ï¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î²ñ¹ç¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¼«¼ÒÆâ¤Î²ñ¹ç¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤Î²ñ¹ç¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¤È¤Î²ñ¹ç¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¾åÁØÉô¤È¤Î²ñ¹ç¤Ê¤É¤Ç½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ä½÷À¼Ò°÷¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£¤½¤³¤ÇÀ²Ã³²¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£Ê¡»³¤µ¤ó¤ÈÆ±Åù¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀÅªÆâÍÆ¤ò´Þ¤ó¤ÀÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÏÃ¤¬¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Æ¤³¤º¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë´Ø¤ï¤ë20Ç¯¤âÁ°¤ÎÏÃ¤À¤±¤¬Ãê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÉÔ¼«Á³¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥±¡¼¥×¥´¡¼¥È¡×¤Ë¤µ¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼Ò°÷¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¾åÁØÉô¤À¤±¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÉô²¼¤¿¤Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç²ñ¹ç¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡£¥¿¥ì¥ó¥È°Ê³°¤ÎÀÜÂÔ¤Ë¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò²þÁ±¤¹¤Ù¤¤«¡£
¤³¤ì¤é¤¬½½Ê¬¤ËµÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÏÃÂê¤ÎÃæ¿´¤ÏÃæµï¤µ¤ó¤ÎÌäÂê¤Ë°Ü¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÊ¡»³¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬Éâ¾å¡£¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¥Í¡¼¥à¥Ð¥ê¥å¡¼¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤º¤é¤¹¤³¤È¤ÇËÜ¼Á¤ò±ó¤¶¤±¤ë¡×¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î´ÑÅÀ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï¼è°úÀè¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ê¤É¤¬½ÅÍ×¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢¡Öº£²ó¤ÎÌäÂê¤Ë´¬¤¹þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ì¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤³¤ÎÌäÂê¤òÊó¤¸¤ëÂ¾¶É¡¢½ÐÈÇ¼Ò¡¢¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤â¡¢¡Ö¼«¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉÔÅÔ¹ç¤Ê¤È¤³¤í¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¤ì¤Ð¤Õ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤³¤í¡£
¡Ö¤½¤ì¤è¤ê¤â¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌäÂê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Û¤¦¤¬´í¤Ê¤¤¶¶¤òÅÏ¤é¤º¤ËºÑ¤ß¡¢¿ô»ú¤â²Ô¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤éÈà¤é¤¬¥¹¥±¡¼¥×¥´¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¬ÈÝ¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ï¤ä»ä¤¿¤Á¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¸Ä¿Í¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¿¤ï¤·¤¤¡ÈÉÔ¿³¡É¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÈÉÔ¿®¡É¤ÎÀ¼¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤Ê¤¼ÎäÀÅ¤Ë¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ê¤½¤¦¤Ê¤³¤Î¾õÂÖ¤Ëµ¤¤Å¤±¤º¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¸Ä¿Í¤òÃ¡¤¯¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£¡Ö¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£
¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»¤ò¸«¤ëÂ¦¤Î»ä¤¿¤Á¤¬¤â¤Ã¤È¹Í¤¨¡¢¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¤ëÉ¬Á³À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¥¹¥±¡¼¥×¥´¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤ì¡¢À¤´Ö¤Î¿Í¡¹¤«¤é¤âÃ¡¤«¤ì¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ç¤âµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¡£
¤â¤·º£¸å¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤±¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬ÃÎ¤ë¥¹¥¿¡¼¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸º¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤Î³èÆ°¤Ç²Ô¤°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÊÌÚÂ¼ Î´»Ö ¡§ ¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥ÈŽ¤¿Í´Ö´Ø·¸¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈŽ¤¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¼Ô¡Ë