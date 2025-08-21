Ｊ１のＣ大阪は２１日、１７歳のＭＦ久保瑛史の加入を発表した。

すでに練習にも参加している瑛史は、１７３センチで利き足が左足、アタッカータイプの兄・建英＝Ｒソシエダード＝とは異なり、右足が利き足で身長も１８０センチあるボランチ。横浜ＦＭ、Ｒソシエダードと下部組織をわたり歩き、Ｃ大阪に加入することが決まった。元日本代表ＭＦ香川真司、６月にオーストリア１部ザルツブルクへ移籍したＭＦ北野颯太らと同じく、大阪の地から世界に羽ばたく活躍が期待される。

背番号は、クラブでかつて香川がつけ、建英もマジョルカ在籍時に背負った番号と同じ、「２６」に決まった。本人はクラブを通して「こんにちは！背番号２６、久保瑛史です。今回セレッソ大阪に加入することができてとても嬉しく思っています。一日でも早くセレッソ大阪の一員としてチームの力になれるように、そして勝利に貢献できるように頑張りますので、応援よろしくお願いします！」とコメントしている。

◇久保瑛史（くぼ・えいじ）２００７年９月７日、神奈川・川崎市生まれ。１７歳。横浜Ｍの下部組織でプレーし、１９年にはＵ―１２ジュニアサッカーワールドチャレンジにも出場。横浜ＭのＵ―１５でもプレーした後、建英と同じく２２年にＲソシエダードの下部組織に加入。昇格を果たし、Ｕ―１９でプレーしていた。利き足は右。１８０センチ、７３キロ。いとこには陸上女子８００メートル日本記録保持者の凛＝東大阪大敬愛高＝がいる。凛の父が久保兄弟の弟にあたる。