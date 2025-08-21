加藤茶、伝説の“カトケンゲーム”に挑戦　新番組「第三学区」放送開始

お笑いタレントの加藤茶さんが、まさかの“自分ゲー”に挑む。テレビ神奈川の新番組「第三学区」（だいさんがっく）が8月22日深夜にスタートし、記念すべき初回ゲストとして登場することが明らかになりました。

■ レトロカルチャーを掘り起こす新番組「第三学区」

今回放送開始となる「第三学区」は、衣食住遊学をテーマに80年代・90年代のレトロカルチャーを幅広く紹介する番組。

レトロゲーム実況やスポット探訪、さらには謎解き的なアカデミック企画まで、“どこかの学校区”を舞台にワクワク感を届ける内容になると発表されています。収録の空気感が伝わるように編集は最低限にとどめ、なるべくありのままを届ける、というスタイルも特徴。夏休みや冬休みなど長期休みの時期にあわせ、不定期で放送される予定です。

■ 記念すべき第1回ゲストは「カトちゃん」

その記念すべき第1回放送には、ザ・ドリフターズのメンバーであり、日本を代表するコメディアンの加藤茶さんが登場。伝説の高難度レトロゲームとして知られる「カトちゃんケンちゃん」（PCエンジン／1987年発売）に挑戦します。

芸能人が自分が登場するゲームに挑戦する……なんてシチュエーションは、そうそう見られるものではありません。加えて、当時から「激ムズ」として知られたこのゲーム、果たして本人の手でクリアできるのでしょうか……？

放送は8月22日26時から30分間。テレビ神奈川に加え、同局のYouTubeチャンネルでも同時プレミア配信されます。深夜番組ながら、ネット配信もあるので全国から視聴可能。今後もレトロカルチャーファンにはたまらない企画が続々登場しそうです。

