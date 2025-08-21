Image: Yta23 / Shutterstock.com

ChatGPTでチャットをするとき、「この会話がGoogle検索に表示されるかも」なんて想像もしませんよね。

しかし、一部のユーザーにとっては、まさにそれが現実になっていたのです。

TechCrunchが指摘するように、Google検索で「site:https://chatgpt.com/share」とフィルタリングすると、人々がOpenAIのチャットボットと交わした実際の会話記録が見つかることがありました。

つまり、通常はアカウントに紐づいて非公開だと思われるチャットが、レシピやちょっとしたテックハックを探すのと同じくらい簡単に見つけられる状態になっていたのです。

人には見せられない会話も丸見えに

公開されることを想定していない会話ですから、中には少々気まずいものや、人には知られたくない内容も含まれていました。

TechCrunchによると、あるユーザーは特定の職種のレジュメを書き直す手伝いをChatGPTに求めており、その会話からTechCrunchは職種を推測することができたと言います。

また別のユーザーは、TechCrunchが「非モテ専門のフォーラムから出てきたような質問」と評する内容だったそうです。

実は「実験的機能」だった

この件について、パニックになる前に知っておくべきことがいくつかあります。

1つ目は、OpenAIがこの機能をすでに削除しているということ。現在、新規の検索ではChatGPTの会話はヒットしないようです。つまり、今からはじめるチャットが、この件で公開されるリスクはありません。

2つ目は、もともとこの機能を利用するにはユーザーが意図的に「オプトイン（参加に同意）」する必要があったということです。

具体的には、チャットの「共有する」ボタンをクリックし、「リンクを作成」を選び、個人情報が非公開である旨の注意書きをざっと読んだあと、「検索でこのチャットを見つけられるようにする」というトグルスイッチをオンにする必要がありました。

まさかの「Wayback Machine」にもアーカイブされていた

この問題が明るみに出たあと、一部のユーザーは、公開された会話が「Wayback Machine」というウェブアーカイブサイトにも残っていることを発見しています。

Digital Diggingというサイトの調査によると、このツールを通じて11万件ものChatGPTスレッドがアクセス可能な状態にあったとのこと。

OpenAIが検索エンジンからチャットを削除しようと動いたにもかかわらず、その存在を知っている人たちは、引き続きこれらの会話を閲覧できる状態だったのです。

Digital Diggingの記事が公開されたアメリカ時間8月1日時点では、OpenAIはWayback Machineに削除要請を出していませんでしたが、8月4日にはこのドメインがWayback Machineのアーカイブ対象から外されたため、最終的にはOpenAIが対応したようです。

なぜこんな機能を？OpenAIの狙いとは

OpenAIがなぜこのような機能をつくったのか、その理由は明確ではありません。TechCrunchへのOpenAIの回答は以下のとおりです。

私たちは、ユーザーがコントロールできる形で、役立つ会話をより簡単に共有する方法を試していました。そして、共有時に明示的にオプトインした場合に、チャットを検索エンジンの結果に表示する実験を最近終了しました。

この説明は少し分かりにくいですが、OpenAIにとってのメリットは推測できます。ChatGPTがより多くの人の目に触れるほど、OpenAIにとって有利になるのは当然です。

インターネットがAIの要約機能（GoogleのAI Overviewなど）や、フォーラム形式の回答（Redditなど）に向かう中で、OpenAIはこのポジションを狙っているのかもしれません。

もしユーザーがChatGPTの回答を「役に立った」と感じて検索エンジンで共有すれば、同じ質問をGoogleで検索したときに、そのChatGPTの会話がAIによる要約やRedditのスレッドと並んで上位に表示される可能性があります。

OpenAIだけがこのような実験をしているわけではありません。

Metaも今年6月には、ユーザーの質問やAIで生成した内容を、検索結果ではなくMeta AIの公開フィードに投稿できる機能を試していました。

ユーザーのチャットボットとの会話やAIがつくったアートワークといった生成した内容を公開することに、AI企業がますます関心を持っているようです。

「プライベートな話はしない」という意識が重要

今回の件で、あなたのChatGPTの会話がGoogleのトップページに載る心配はないでしょう。

しかし、チャットボットとの会話は一般的にプライベートではないということを、決して忘れてはいけません。

実際、多くのAI企業があなたの会話をモデルの学習に利用している可能性が高く、人間によるレビュー担当者があなたのチャットを見る可能性すらあります。

ChatGPTには「すべてのユーザー向けにモデルを改善する」という設定があり、これをオフにすれば会話がモデルの学習に使われるのを防げます。

しかし、会話自体がChatGPTのサーバーに保存されるのを止めることはできません。たとえ履歴に残らない一時的なチャットでも、最大30日間はサーバーに残るのです。

OpenAIのサム・アルトマンCEOが先日、テオ・ヴォン氏とのインタビューで語った言葉が、このことをよく示しています。

今、セラピストや弁護士、医師に悩みを相談すれば、そこには法的特権が適用されます。しかし、ChatGPTに話す場合には、まだその仕組みが確立されていないのです。

この発言を踏まえて考えても、チャットボットに機密情報や個人的な内容を共有するのは避けるべきでしょう。

今回の件は、そのことを改めて教えてくれる良い機会かもしれませんね。

