バスケットボール男子日本代表で、Ｂ１レバンガ北海道のＳＧ富永啓生（２４）が２１日、チーム合流前日会見を札幌市の北海道庁赤れんが庁舎で行った。

７月のＮＢＡサマーリーグ、８月のアジアカップを終え、明日２２日に本格合流する富永。改修工事が完了したばかりの赤れんが庁舎で会見に臨み、「明日から練習に参加するということですごく楽しみな気持ちと、Ｂリーグのてっぺんを取るんだという強い気持ちでいっぱい」と力を込めた。

会見内では、桜井良太ＧＭから契約年数が発表された。これまでレバンガ北海道では選手の契約内容を発表してこなかったが、「中心選手として腰を据えて覚悟を持って、ＣＳだったり優勝に絡んでいくチームを作っていきたいという思いの下、発表して臨むことになりました」と桜井ＧＭ。Ｂリーグの規定でも最長となる４年契約を結んだ。

チーム史上でも最長となる契約期間となるが、今後も富永のＮＢＡ挑戦を後押しする方針は変わらない。桜井ＧＭは「この夏同様、４シーズンの中で富永選手の海外挑戦があると思います。そちらに関しては引き続きサポートしていく姿勢。彼の海外挑戦は僕たちだけでなく、日本のバスケット界にとってもプラスになるので、引き続きサポートしていきます」と話した。