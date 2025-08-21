◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１４日 ▽準決勝 沖縄尚学５―４山梨学院（２１日・甲子園）

山梨学院（山梨）は沖縄尚学（沖縄）に敗れ、同校夏初めての決勝進出ならず。最速１５２キロ右腕・菰田陽生（２年）にとって初めての甲子園が終わった。

先発のマウンドにあがった菰田をアクシデントが襲った。１点リードの初回２死二塁。４番・宜野座夢捕手（３年）への２球目で暴投した際に右肘の内側に違和感が生じた。「指のかかり具合が…」。その２球後、宜野座に左前適時打を許し、同点に追いつかれた。後続を何とか抑えたが、２回からはマウンドを譲り一塁の守備へ。エースを欠いた山梨学院は逆転負けで準決勝敗退となった。

試合が終わり、不完全燃焼に終わった右腕は「もう１回、３年生と（試合が）やりたかった…。やってきたことを出せたが、まだまだ足りなかった」と涙を浮かべた。主将の梅村団三塁手（３年）からは「必ず、来年も戻ってくるんだぞ。この悔しさを忘れず、チームを引っ張れ」と声をかけられた。

惜しくも準決勝で敗れた山梨学院だが、夏の甲子園では初の４強入り。菰田も大舞台で躍動した。それでも、「ベスト４で終わってしまって、悔しい気持ちが残っている。課題はたくさん出たので、新チームで無くして、帰ってきたい」と残りの１年で聖地に戻ってくると誓った。（高澤 孝介）