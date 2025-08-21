◇卓球 ヨーロッパスマッシュ(14-24日、スウェーデン・マルメ)

卓球国際大会・WTTシリーズの最上位グレードで、年に最大4度開催される「グランドスマッシュ」に位置づけられる本大会。

現地20日に男子シングルス2回戦の8試合が行われ、張本智和選手や宇田幸矢選手ら3選手がベスト16入りを果たしました。

張本選手(世界ランク3位)は、18歳のM・レジムスキ選手(同50位/ポーランド)と対戦。第1ゲームと第3ゲームで8連取するなど相手を圧倒。3-0(11-6、11-3、11-1)でストレート勝利を収め、WTTチャンピオンズ横浜からの2大会連続優勝を目指します。

宇田幸矢選手(同37位)は、過去国際大会2戦2敗を喫しているチャン・ウジン選手(同28位/韓国)と対戦。第1ゲームから7連続得点などで勢いに乗ると、3-0(11-5、11-8、14-12)でストレート勝利。格上相手に勝利を挙げました。

松島輝空選手(同20位)はパリ五輪銀メダリストのモーレゴード選手(同7位/スウェーデン)と対戦。第1ゲームを奪われるも続く第2ゲームで試合開始から5連続得点、流れをつかみ、第3ゲームも勝利するもフルセットの末惜敗。2-3(8-11、11-7、11-8、6-11、4-11)で敗れました。

日本勢は、張本選手、宇田選手、戸上隼輔選手3選手がベスト16入り。同21日の3回戦に臨みます。

【男子シングルス2回戦】

＜19日＞

（中国）林詩棟 3-0 アサル（エジプト）

（ドイツ）ワルター 3-1 シェルベリ（スウェーデン）

（ドイツ）チウ ダン 3-0 アブデルアジズ（エジプト）

（ドイツ）オフチャロフ 3-0 黄鎮廷（香港）

（ベルギー）ラッセンフォッセ 3-0 梁靖崑（中国）

（フランス）ゴジ 3-1 ジャー（アメリカ）

（日本）戸上隼輔 3-0 林繇儒（台湾）

（スロベニア）ヨルギッチ 3-1 ムラデノビッチ（ルクセンブルク）

＜20日＞（スウェーデン）モーレゴード 3-2 松島輝空（日本）（韓国）チョ デソン 3ｰ2 フランツィスカ（ドイツ）（韓国）アン ジェヒョン 3-0 タッカー（インド）（日本）張本智和 3-0 レジムスキ（ポーランド）（日本）宇田幸矢 3-0 チャン ウジン（韓国）（ドイツ）ドゥダ 3-2 プツァル（クロアチア）（韓国）オ ジュンソン 3-1 陳垣宇（中国）（ブラジル）カルデラノ 3-1 温瑞博（中国）