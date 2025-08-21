【MLB】ロッキーズ 8ー3 ドジャース（8月20日・日本時間21日／デンバー）

【映像】大谷に虫襲来！の瞬間

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・投手」でロッキーズ戦に先発出場。4回に打球が直撃するアクシデントがあった。実はその直前、何かを予感させるような“虫の知らせ”があった。

二刀流として中6日で先発した大谷は、2回に2点を失うも、3回は立ち直って三者凡退。意気揚々とベンチへ引き上げる途中、突然顔の付近に虫が飛来し、大谷は思わずビクッと反応して顔をそむけた。

ABEMAのコメント欄やSNSでは、「虫谷きたか！」「なんか虫が」「虫が飛んできた」「虫谷は好調のサイン！」「虫は確定演出」「虫って赤保留？」「人にも虫にも愛される男」「虫どうなったかな？大丈夫かな」「確定演出草」「虫フラグきちゃーーー！！！」などと、盛り上がりを見せた。

これまでにも大谷の周囲に虫が現れると好結果を残すことが多かったため、ファンの間では“吉兆フラグ”と受け止められていた。

しかし、この試合はそうはならなかった。立ち直ったかに見えたのも束の間、4回に連打で失点すると、さらにピッチャー返しの打球が直撃してタイムリー内野安打に。ロバーツ監督やトレーナー、通訳がマウンドへ駆け寄る緊迫した場面となった。ここでは降板を免れたものの、4回を投げ終えたところで中継ぎ陣に後を託す形となった。

大谷は指名打者としては試合に残り、5回の第3打席に立ったが、8回の第4打席では代打を送られ、そのまま交代となった。

3回の虫襲来は、幸運の象徴ではなく、アクシデントを暗示する“虫の知らせ”だったのかもしれない。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）