「全国高校野球選手権・準決勝、沖縄尚学５−４山梨学院」（２１日、甲子園球場）

２年生投手陣の絆がにじんだシーンがあった。六回、２死二、三塁となったところで比嘉監督は投手交代を告げた。エースの末吉に代えて新垣を投入した。

ブルペンから走ってくる右腕。すると末吉は帽子をくいっとあげ、笑みを浮かべながら新垣にボールを渡した。そしてグラブを持っていた右腕で新垣の背中をポンとたたき、思いを込めた。

「絶対に先輩達が逆転してくれるという思いを持ちながらタッチしました」と明かした末吉。降板時にはスタンド全体から大きな拍手が降り注いだ。仙台育英との激闘を制し、東洋大姫路戦では３回無失点の好リリーフ。蓄積疲労もある中でのマウンドだったが、「自分のコンディションの調整のせい」と自ら責任を背負った。そして悔しさをにじませることなく同級生右腕に託した。

チームは逆転で決勝進出。「自分がダメなときにしっかり助けてもらったので、決勝で投げることがあるなら、借りを返せるように。自分の力で勝てることをしていきたい」と力を込めた。