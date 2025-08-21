ABEMAで福大大濠vs福岡第一などU18トップリーグ厳選12試合が放送…ともやんが応援団長に

8月21日、ABEMAが『U18日清食品トップリーグ2025』から厳選した12試合を無料で生中継することを発表した。







今年で4年目を迎える『U18日清食品リーグ』は、8チームが総当たりで対戦するリーグ方式。男女合わせて56試合が行われるうち、厳選された12試合が無料で生中継される。全試合のハイライト映像も無料で配信され、スマートフォン、PC、タブレット、テレビなどあらゆるデバイスから視聴可能となる。

また、昨年に続き人気バスケYouTuber・ともやん（レイクレ）が、今年も「ABEMA U18日清食品トップリーグ中継応援団長」に就任することも決定し、「ABEMA」中継における試合解説の出演や、出場校への練習潜入企画なども行われる。

ABEMAで無料中継される12試合は以下の通り。

■ABEMA 『U18日清食品トップリーグ2025』 無料放送日程



▼男子



8月23日（土）10:00 帝京長岡高校vs福岡大学附属大濠高校



8月24日（日）12:00 福岡第一高校vs八王子学園八王子高校



9月20日（土）14:00 福岡大学附属大濠高校vs美濃加茂高校



11月8日（土）16:00 福岡大学附属大濠高校vs東山高校



11月16日（日）時間未定 鳥取城北高校vs八王子学園八王子高校



11月16日（日）時間未定 福岡大学附属大濠高校vs福岡第一高校

▼女子



8月23日（土）12:00 慶誠高校vs千葉経済大学附属高校



8月24日（日）10:00 桜花学園高校vs慶誠高校



9月20日（土）12:00 京都精華高校vs日本航空北海道高校



11月8日（土）10:00 慶誠高校vs京都精華高校



11月15日（土）時間未定 京都精華高校vs桜花学園高校



11月15日（土）時間未定 慶誠高校vs精華女子高校