エニグモ<3665.T>が後場強含みとなっている。同社はきょう、自社運営するスペシャルティ・マーケットプレイス「ＢＵＹＭＡ（バイマ）」が、世界最大級のオンライン・マーケットプレイス「ｅＢａｙ」への出店を開始したと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。



ｅＢａｙ出店に際しては、ＢＥＥＮＯＳ<3328.T>グループのＢｅｅＣｒｕｉｓｅが提供している「ｅＢａｙ出店支援サービス」を活用。「ｅＢａｙ」への出店により、ＢＵＹＭＡは越境ＥＣの更なる拡大を図り、日本発の商品を世界中のユーザーに届ける取り組みを強化するとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS