ILLIT『TGC』初出演決定！「私たちならではの魅力を込めた最高のステージをお届けする」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ILLITが、9月6日にさいたまスーパーアリーナで開催となる日本最大級のファッションフェス『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下、『TGC』）に初出演することが発表された。

■9月1日の日本デビューを控え、先行配信中の「Topping」も好調なILLIT

9月1日に日本1stシングル「時よ止まれ」で日本デビューを控えているILLIT。8月11日には収録曲「Topping」が先行配信され、レコチョク「K-POP ワールド・ミュージック ランキング」で2日連続（8月11日・12日）1位、Spotify Japan「急上昇チャート」3位（8月14日）、AWA「リアルタイム急上昇」2位（8月15日）を獲得するなど、各種ストリーミングサービスで上位圏を席巻。ILLITがアンバサダーを務めるラコステ2025年日本国内スニーカーキャンペーンの新コレクションのWEB CMにも起用され、「Almond Chocolate」に続く日本オリジナル曲のヒットの予兆を捉えている。

「Topping」は、初デートの日の少女の多様な感情と恋愛中に感じる特別感を描いたポップジャンルの曲。「全方向美少女」などTikTokを中心に“バズ”を生み出す新世代シンガーソングライターの乃紫（noa）がトップラインの作曲と作詞を手掛け、8月10日・11日に開催された初のファンコンサート『2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN』神奈川公演では、乃紫とコラボステージをサプライズ披露したことも話題となった。

日本1stシングル「時よ止まれ」は、率直でまっすぐな少女たちのきらめきと儚い青春が盛り込まれた作品。あらたな日本オリジナル曲「時よ止まれ」「Topping」の2曲に加え、3rdミニアルバム『bomb』タイトル曲の日本語バージョン「借りてきた猫 (Do the Dance) (Japanese Ver.)」、初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」と、全4曲が収録される。先んじて解禁されたCare Bears(TM)（ケアベア）とのコラボレーションや2種類のコンセプトフォトも話題を呼び、8月31日にはMVティザー、9月1日にはMVが公開される予定だ。

引き続きILLITは、日本での活動も積極的に予定。9月3日・4日には、初のファンコンサート『2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN』を大阪・大阪城ホールで開催し、日本にいるGLLITと交流する。さらに、9月14日には『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』への出演も決まっており、IVEと共にK-POPガールグループで初出演を果たす。

■ILLIT コメント

■イベント情報

『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』

09/06（土）埼玉・さいたまスーパーアリーナ

■リリース情報

2025.08.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Topping」

2025.09.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「時よ止まれ」

2025.09.03 ON SALE

SINGLE「時よ止まれ」

■関連リンク

『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』公式サイト

https://tgc.girlswalker.com/25aw/

ILLIT OFFICIAL SITE

https://illit-official.jp/