ちとせよしの、史上最大の限界露出「過去イチの写真集が出来た」
グラビアアイドル・ちとせよしのが、4冊目となる写真集『lotus serenity』（講談社）を10月17日に発売する。
【写真集カット】ちとせよしのが史上最大の限界露出
Hカップのバストを武器に、国内外のグラビアファンから絶大の人気を誇りSNS総フォロワー数150万人超。人気アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーや、大食いタレントとしてテレビ番組に出演するなど多岐にわたり活躍している。
自身でつけた今作の写真集のタイトルは「lotus serenity」に決定。ロケ地は、初めて訪れたというベトナム（ダナン、ホイアン）で敢行。南国の美しい海や歴史ある街並み、プライベート感あふれるヴィラなど、さまざまな場所で撮影した。美ボディを大胆開放し、ちとせよしの史上最大の限界露出に挑戦した。お茶目で無邪気な素顔から一糸纏わぬセクシーショットまで、さまざまな煌めく瞬間を写した1冊となっている。
■ちとせよしの
4冊目の写真集となる「lotus serenity」の発売決定ありがとうございます！前作から約1年というスパンで今作をリリースできたのも、いつも応援してくださる皆さんのおかげです。
"lotus＝蓮"はベトナムの国花から取りました。花言葉には「清らかな心」「神聖」のような意味があります。serenityは「落ち着き」「平穏」という意味です。この写真集を見て下さる皆さんを癒し、2人きりで過ごしているような空気に穏やかな気持ちを感じて頂けたらなぁという思いを込めてつけました。
過去イチの写真集が出来たと思いますので、ぜひ多くの方に手に取っていただけたら嬉しいです。発売日の2日後は私の芸能7周年記念日です。初心忘るべからず、蓮の花言葉のように清らかな心で8年目も真っ直ぐ頑張りたいと思います。
