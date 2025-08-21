大森南朋・相葉雅紀・松下奈緒がトリプル主演を務める、テレビ朝日系水9ドラマ『大追跡～警視庁SSBC強行犯係～』のオフショットが、公式Instagramで公開された。

【写真】相葉雅紀・大森南朋・松下奈緒ら『大追跡～警視庁SSBC強行犯係～』オフショット

■『大追跡～警視庁SSBC強行犯係～』のキュートな仲良しオフショット

“現代捜査のキーマン”とも言うべき最先端のプロフェッショナル集団「SSBC＝捜査支援分析センター（Sousa Sien Bunseki Center）」。大森演じる伊垣修二はSSBC強行犯係の“機動分析”担当。SSBC強行犯係に出向してくる“キャリア組”で、内閣官房長官を伯父に持つ名波凛太郎を相葉が、そして警視庁捜査一課・主任で伊垣とは元夫婦でもある青柳遥を松下が演じる。

さらに、昭和気質な捜査一課長・八重樫雅夫を遠藤憲一、青柳の部下の刑事・中津川一樹を宮地真史、同じく部下の刑事・佐倉大を本田大輔が演じる。

公開されたのは、大森・相葉・松下・遠藤・宮地・本田が勢ぞろいしたオフショット。オフィスで、縦一列に全員が並び、腕を組んだ相葉を先頭に、大森、松下、遠藤、宮地、本田が並んで、少しずつ体をずらしながら顔を覗かせるEXILE「Choo Choo TRAIN」の振り付けのようなキュートなポーズを見せている。

「豪華キャスト陣の”可愛いニコニコショット”本当に仲が良いのが伺えます…！！」というひと言も添えられている。

さらに大森は個人Instagramで、この写真と共に6枚のオフショットも公開。第7話（8月20日放送）に出演した金子昇と相葉・大森の3ショット（3）や、大森が差し入れしたドーナツ「I’m donut？」の写真（6）も。

「みなさんかわいい！」「相葉ちゃんの笑顔最高」「戦隊モノみたいでかっこいい」などといった声が続々と到着している。

第8話は8月27日に放送される。

■相葉からひょっこり顔を覗かせるそれぞれの表情に注目

■笑顔の金子に手を差し出すポーズの相葉＆大森のオフショットも（3枚目）