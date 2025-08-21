TOMORROW X TOGETHER、ワールドツアーへの意気込みと見どころを語る「一緒に最高の瞬間を」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TOMORROW X TOGETHER、4回目のワールドツアーが8月22日にスタートする。このたびメンバーが本ツアーへの意気込みと見どころを語った。

■『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ 』いよいよ開幕！

TOMORROW X TOGETHERは8月22日の韓国ソウル高尺スカイドームを皮切りに、自身4回目となるワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ 』をスタートさせる。ツアーの幕開けとなる2日間のソウル公演は、Global Superfan Platform「Weverse」を通じてライブストリーミングも行われ、全世界のファンが楽しめる。特に公演初日である8月22日は、「MOA（TOMORROW X TOGETHERのファンの呼称）」という名前が発表された日であることも意味深い。

ワールドツアーを間近に控えたTOMORROW X TOGETHERは所属事務所のBIGHIT MUSICを通じ、あらたなツアーへの意気込みとソウル公演の見どころを伝えた。

今回のツアータイトル『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ 』には「約束した明日に向かって一緒に進む」という意味が込められている。ソウル公演に続いてアメリカ7都市を巡り、11月からはベルーナドーム、バンテリンドームナゴヤ、みずほPayPayドーム福岡での公演が予定されている。

■TOMORROW X TOGETHER インタビュー

