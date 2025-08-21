ボーイズグループNCT WISH（エヌシーティーウィッシュ）の公式SNSが更新。メンバーのSION（シオン）とRIKU（リク）のクールなダンス動画が公開された。

【動画】NCT WISHシオン＆リクの圧巻ダンス／新アルバム『COLOR』のティザー動画【写真】清涼感と謎めいたティザーフォト（4本）

■NCT WISHのシオン＆リク、“オンリ”コンビが表情豊かにダンス

ふたりが踊ったのは、ラッパー・Mann（マン）が50 Cent（フィフティー・セント）をフィーチャリングに迎え、2010年にリリースした楽曲「Buzzin」。現在、TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー） や、ENHYPEN（エンハイプン）、&TEAM（エンティーム）らもダンスを披露している、TikTokで流行中のナンバーだ。

シオンはオールブラックの服装に真っ赤なスニーカー、リクは裾がグレーに切り替わったパンツが目を引くブラックコーデにビーニー帽で登場。HIPHOPのリズムが体から響いてくるような躍動感あるダンスを披露する。踊ることが楽しくてたまらないという笑顔を見せ、歌詞を口ずさみながらダンスするシオン、舌をチラリと覗かせたり、唇を噛んだり表情豊かに踊るリク。

普段、かわいらしい衣装や振り付けが多いNCT WISH。それとはギャップある“爆イケモード”のクールなダンスで、ファンを魅了している。

SNSでは「需要をわかりすぎているオンリ」「ウィシの長男次男のこのアングル、大感謝」「音の取り方うまい」「かわいいもできてこれもできるのは流石に天才すぎる」「この質感ありがたい」「ふたりとも奏ですぎてる」「いつかこんな雰囲気のカムバする日が来るのかな」など、大きな反響が寄せられている。

■清涼感と謎めいた雰囲気漂う新アルバムのティザー動画＆写真も続々公開

NCT WISHは9月1日に3rdミニアルバム『COLOR』をリリース予定。かわいらしさや清涼感に加え、どこか謎めいた雰囲気を漂わせるティザームービーや写真も次々に公開されており、注目が集まっている。