田中美久、掃除中に自分のへその緒を捨てちゃった… 地域ごとの独自の風習も明らかに「普通はどうしてる？」
グラビアアイドルで俳優の田中美久が22日放送のフジテレビ系バラエティー『酒のツマミになる話』（毎週金曜 後9：58）に出演する。
【写真】「あかん刺激強すぎ」サウナで汗ばむバストショットを披露した田中美久
同番組は、“お酒の席が盛り上がれば何をしゃべってもOK”というルールの下、普段言えないような悩みや失敗談、心に秘めた本音を語り合うトークバラエティー。今回は、大悟(千鳥)、たかのり、周平魂(ともにツートライブ)、そして奥田修二(ガクテンソク)、片寄涼太(GENERATIONS)、田中美久、浜野謙太（※五十音順）が登場。円卓を囲み、それぞれの好きな酒で乾杯し、宴（うたげ）がスタート。番組特製の“酒瓶ルーレット”でトークの順番を決定する。
両親が不在中に掃除をしていて、タンスの中にあった“へその緒”を捨ててしまったという田中。ひとり娘なので両親に申し訳ないという気持ちをずっと持っているという田中は、普通は“へその緒”をどのように扱っているのかと問いかける。
地域ごとの風習なども語られる中、奥田がとんでもないことを言い出す。
ファッションに全く興味が無いという奥田は、聞いてもいないのに自分のファッションにダメ出しをされるのが嫌だと語る。勝手にマウントをとってくる相手に対して奥田が独自の理論を展開すると、田中もそれに賛同し、ファッションを絡めた骨格診断でマウントをとられたエピソードを披露。一方、ファッション好きの片寄が、とあるアイテムを通じた経験を披露し、ファッションにまつわる想定外の可能性を語る。片寄、浜野ら洋服好きのメンバーがファッション談義で盛り上がる中、ファッションに興味が無いはずの奥田に、意外な一面があることが発覚…！？
