ProGrade Digital Inc.は8月21日（木）、同社の一部SDXCメモリーカードを対象とした最新ファームウェアを公開した。いずれも更新内容は「ごく希に発生する小さなバグの解消」。

対象のメモリーカードは「SDXC UHS-II V60 GOLD」と「SDXC UHS-II V90 COBALT」の一部モデル。カード背面に記載されたシリアルナンバーで該当モデルかを確認できる。

ファームウェアアップデート対象メモリーカード

※カード背面に記載された13桁のシリアルナンバーの、最初の5桁が以下の英数字で始まるカード

SDXC UHS-II V60 GOLD：FWバージョン81.89

・02G*4A、03G*4A、04G*4A、05G*4A（*には「0、1、2、3」のいずれかの数字が入る）

SDXC UHS-II V90 COBALT：FWバージョン81.108

・11G*4A、12G*4A、13G*4A、14G*4A（*には「0、1、2、3、4」のいずれかの数字が入る）

なお、アップデートには同社製の対応カードリーダーが必要となる。PCとカードリーダーを接続して、メインテナンスソフトウェア「Refresh Pro」を介すことでアップデートできる。

同社によるとメモリーカードのファームウェアアップデートは、高性能化するデジタルカメラやデジタルビデオカメラの多様な機能への対応、未知だったバグの修正などのために実施するとしており、できるだけ速やかな更新を推奨している。