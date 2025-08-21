Snow Manの佐久間大介が個人Instagramで、岩本照・宮舘涼太との中国・上海への旅ショットを大量に公開した。

【写真＆動画】佐久間大介・宮舘涼太・岩本照の上海旅ショットなど

■「楽しかったし！！ご飯もとっても美味しかった！！！また行きたい！！！！Snow Manみんなでも行きたい！！」（佐久間）

佐久間は「照と舘様と3人で上海に行きました。楽しかったし！！ご飯もとっても美味しかった！！！また行きたい！！！！Snow Manみんなでも行きたい！！」と添えて20枚も写真を公開。

デニム＆白Tシャツ姿で大きく手を広げた写真（1）、町並みのなかでカメラを見降ろすような自撮り（4）、宮舘とのニコニコ自撮り（6）、クシャッと笑う岩本が手を揃えてポーズを見せたお茶目なサングラスショット（7）、きらびやかなビルを背景にした岩本とのツーショット（8）、美しく輝くタワーの前でのソロショット（9）。

スケルトンの床から見える夜景を背に青い光に包まれた自撮り（10）、同じ場所でピンクの光に包まれた宮舘とのアダルティな自撮り（11）、町並みのなかで傘を差したサングラス姿（12・13・14）、赤い鏡に映る姿の自撮り（15・16）、両手を広げたポラロイドのソロショット（17）、円卓のご馳走を前にうれしそうな宮舘とのツーショット（18）、夜景＆タワーの前でのキメ顔（19）。

「3人とも楽しそうでいい笑顔！」「だてさくもニコイチも見られて眼福」「上海の街並みが似合う」「修学旅行みたいでかわいい」「BGMの『縁 -YUAN-』がピッタリ」などといった声が続々と到着している。

なお、この旅の模様はSnow ManのYouTubeチャンネルで公開されている。

■岩本や宮舘とのツーショットも！佐久間の上海ショット20枚

■小籠包作りに挑戦した上海旅【前編】

■夜景や極上グルメも！上海旅【後編】