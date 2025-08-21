「NewDays｣で値段そのまま、増量キャンペーンを実施 感謝の気持ちで“39％以上”増量
「NewDays｣「NewDays KIOSK」は、26日から9月8日の期間、NewDaysの人気商品、全15商品が値段そのままで増量（従来比）となる「お値段そのまま!!!!!!!サンキュー!!増量フェス」を開催する。
【写真】ボリューム満点！コロッケ2倍の『Panest コロたまコッペ』
今回の増量フェスは、感謝（サンキュー!!）の気持ちを込めた「39％」以上増量した商品が登場。さらに、増量フェス初のスイーツや、今年6月の発売以来、持ち運びのしやすさに好評の二段弁当も登場する。
また、増量フェス期間中NewDaysアプリでは、「JRE POINTスクラッチ クーポン増額キャンペーン」を開催する。
■増量対象商品 ※価格は全て税込
『もちっとどら焼き』198円
粒あん＆ホイップが2倍。
甘さ控えめで風味豊かな北海道きたろまん小豆の粒あんとホイップを、もちもち食感のどら焼き生地で挟んだ。
『Panest チョコづくし』160円
ダイスチョコが39％増量。
ダイスチョコにビスケット生地をかぶせた、ゴロっとしたチョコの食感が楽しめる菓子パン。いつもよりさらにゴロっとしたチョコの食感を。
『Panest 濃厚ソースの焼きそばパン』160円
麺が39％増量。
しっとりとしたコッペパンに、濃厚ソースで味付けした焼きそばを挟み、追いソースとマヨネーズ、紅生姜をトッピング。食べ応え抜群の商品。
『Panest あらびきポークウインナー』155円
あらびきポークウインナーが50%増量。
あらびきポークウインナー100％使用にこだわった人気商品。食べ応え抜群の期間限定商品となっている。
『Panest コロたまコッペ』155円
コロッケが50%増量。
しっとりとしたコッペパンにたまごサラダとコロッケを挟んだ大満足の商品。期間限定の増量でボリューム満点で食べ応え抜群。
『炙り焼き銀鮭二段幕の内弁当』610円
銀鮭が1切れ増量。
脂がのったふっくらとした銀鮭とコロッケやちくわの磯辺揚げ、肉団子、玉子焼き、野菜の煮物とバラエティ豊かな和風のおかずが味わえる二段幕の内弁当。
『こだわり黄金 いくら本膳醤油仕込み』298円
いくらが39％増量。
大粒で上品な味わいのいくら醤油漬けをご飯でふっくら包んだ。
『手巻海老醤油海苔 海老マヨおにぎり』198円
海老が39％増量。
ぷりぷりの海老をマヨネーズとあわせ、海老醤油海苔で巻いた手巻おにぎり。クリーミーでコクのある味わい。
『手巻寿司納豆（北海道産大豆使用）』188円
納豆が39％増量。
北海道産大豆を100％使用した納豆に、かつおだしの旨みが感じられる納豆たれを合わせた手巻寿司。
『厚切りベーコンのB.L.T.サンド』370円
ベーコンが39％増量。
厚切りベーコンの旨味、シャキシャキ食感のレタス、フレッシュトマトが楽しめるB.L.T.サンド。
『石窯パリジャンサンドハムチーズ』380円
ハムが50％増量。
スモークが効いたボンレスハムにチーズ、レタスを合わせたパリジャンサンド。アクセントにマスタードマヨソースを使用。
『肉の旨みを感じる！ミートソースパスタ』480円
総重量が39％増量。
食べ応えのあるもちっと食感の麺と、肉感のあるミートソースを合わせた定番パスタ。
『冷し温玉ぶっかけうどん』450円
温玉が1個増量。
小麦の風味がよく味わえる冷しうどんに半熟玉子、揚げ玉、生姜、花かつおをトッピング。
『冷たいまま食べるこだわりチキン南蛮』320円
総重量が39％増量。
冷たくてもおいしく食べられる唐揚げに南蛮だれを絡め、具だくさんのタルタルソースと合わせた。
『5種具材の胡麻和え〜三温糖使用〜』258円
具材が39％増量。
5種類の具材（いんげん、人参、油揚げ、ひじき、枝豆）の胡麻和え。
