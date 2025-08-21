¡Ú¥ì¥Ýー¥È¡ÛA¤§! groupËöß·À¿Ìé¡õÁð´Ö¥ê¥Á¥ãー¥É·ÉÂÀ¤¬¥¹¥È¥ó¥×¤òÂÎ´¶¡ª¡ÖÎ×¾ì´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
A¤§! group¤ÎËöß·À¿Ìé¤ÈÁð´Ö¥ê¥Á¥ãー¥É·ÉÂÀ¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥·¥çー¡ØSTOMP ¥¹¥È¥ó¥×¡Ù¤¬ÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤¹¤ë¡£
¢£¡ØSTOMP ¥¹¥È¥ó¥×¡Ù¤È¤Ï
¥´¥ßÈ¢¤ä¥Ç¥Ã¥¥Ö¥é¥·¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤ß¡¢¥À¥ó¥¹¤ä¥Ñー¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡ØSTOMP ¥¹¥È¥ó¥×¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦53¥õ¹ñ¤Ç1,500Ëü¿Í°Ê¾å¤òÇ®¶¸¤µ¤»¡¢NY¡¦¥ª¥Õ¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¤Ç¤Ï29Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¾å±é¤µ¤ì¤ë¥í¥ó¥°¥é¥ó¥Ò¥Ã¥È¤Ë¡£8·î20Æü¤«¤éÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à ¥Ûー¥ëC¡¢9·î¤Ë¤ÏÂçºå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì¤Ç¤â¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¢£¡Ö¡Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ë¡ËÎ©¤Á¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊA¤§! groupÁð´Ö¥ê¥Á¥ãー¥É·ÉÂÀ¡Ë
½éÆü¤òÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡¢Ëöß·¤ÈÁð´Ö¤¬¥¹¥È¥ó¥Ñー¤¿¤Á¤Î°µ´¬¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò¤Ò¤ÈÂÁá¤¯ÌÜ·â¤·¡¢¤½¤Î¶½Ê³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤ºÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥È¥ó¥Ñー¤Ë¤è¤ëÌó10Ê¬´Ö¤Î¥·¥çー¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£¥Ç¥Ã¥¥Ö¥é¥·¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«ー¥È¡¢¥´¥ßÈ¢¡¢¥Ð¥±¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥ê¥º¥à¤Ï¡¢·Ú²÷¤Ç¿´ÃÏÎÉ¤¤¡£Ç®ÎÌ°î¤ì¤ë±éÁÕ¤ËÇ÷ÎÏ¤ÎÆ°¤¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ï¼«Á³¤È¹âÍÈ´¶¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
µÒÀÊ¤Ç´Ñ·à¤·¤¿Ëöß·¤ÈÁð´Ö¤â¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊËöß·¡Ë¡¢¡ÖÎ×¾ì´¶¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÁð´Ö¡Ë¤È¸ý¤òÂ·¤¨¤ÆÀä»¿¡£Áð´Ö¤Ï¡ÖµÒÀÊ¤Ç¼«Á³¤È¿ÈÂÎ¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²£¤ò¸«¤¿¤éËöß·¤â¡Ê¥ê¥º¥à¤ò¤È¤Ã¤Æ¡ËÍÉ¤ì¤Æ¤Æ¡¢¡È¤ß¤ó¤Ê¤³¤¦¤Ê¤ë¤ó¤ä¡ª¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
6·î¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¡ØSTOMP ¥¹¥È¥ó¥×¡Ù¤Î°ìÃ¼¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ï¡ÖÃÊ°ã¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ëöß·¤Ï¡Ö¤¢¤Î»þ¡Ê²ñ¸«»þ¡Ë¤È¤ÏÅöÁ³¿Í¿ô¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Ç÷ÎÏ¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬¡Ä¡ª¡¡¤³¤ì¤«¤éËÜÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÇ÷ÎÏ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£Áð´Ö¤â¡ÖÂ³¤±¤ÆÂ³¤±¤Æ°ã¤¦²»¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¢¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ï¡¢Á°²ó´Ñ¤¿¤â¤Î¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÆ±Ä´¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Áð´Ö¤Ï¡ÖÎ©¤Á¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÂÎÎÏ¤Ï¤â¤¿¤Ø¤ó¤ä¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç²óÅú¡£¡Ö10Ê¬´Ö¤À¤±¤Ç¤â¤¢¤ó¤Ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¡Ä¡£¤Û¤ó¤Þ¤ËËÜÊÔ¤¬¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î¥¿¥Õ¤µ¤Ë·É°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ö¤Ä¤±Êý¤ò¤·¤¿¤é´ØÀ¾¤Ç¤Ï¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¡ÊA¤§! groupËöß·À¿Ìé¡Ë
º£²ó¤Î¥·¥çー¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«ー¥È¤ò»È¤¦¾ìÌÌ¤â¡£5¿Í¤Î¥¹¥È¥ó¥Ñー¤¬¥«ー¥È¤òÀª¤¤ÎÉ¤¯¤Ö¤Ä¤±¹ç¤Ã¤Æ²»¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥·ー¥ó¤¬¡¢Ëöß·¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê»È¤¤Êý¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤È¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ö¤Ä¤±Êý¤ò¤·¤¿¤é´ØÀ¾¤Ç¤Ï¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡Ê¾Ð¡ËÂ¾¤Ë¤â»×¤ï¤º¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡ØSTOMP ¥¹¥È¥ó¥×¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëµ¤Ê¬¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
²ñ¸«»þ¤Ë¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ë¥¹¥È¥ó¥×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ëöß·¤À¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤Îý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢À¸È¾²Ä¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¡¢A¤§! group¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¡ËÂ·¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ÁêÅö¤Ê»þ´Ö¤ÈÎý½¬¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥È¥ó¥Ñー¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤Ë·É°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤éA¤§! group¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤â¤Ã¤È¹¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ÕÍß¤â¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ê¥º¥à¤¬¤º¤Ã¤È¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÅÀ¤Ï¡¢A¤§! group¤ÈÄÌ¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢Ëöß·¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡×¤Èð÷¤¤Ä¤ÄÀâÌÀ¡£¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¥¤¥ä¥â¥Ë¤Ç¥¯¥ê¥Ã¥¯¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ØSTOMP ¥¹¥È¥ó¥×¡Ù¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ê¤·¤Ç¡¢ÂÎÆâ¤Î¥ê¥º¥à´¶¤ÈÂ©¤À¤±¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÂÎ´¶¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÃÃÏ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸¬µõ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£½Ð±é¼Ô¤«¤é¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×
Ëöß·¡¦Áð´Ö¤¬¾Î»¿¤¹¤ë¡ØSTOMP ¥¹¥È¥ó¥×¡Ù½Ð±é¼Ô¤òÂåÉ½¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë±þ¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ð¥Á¥§¥éー¤È¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡¦¥¸¥ç¥¤¥Êー¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï°ÊÁ°¡¢¥Ç¥Ã¥¥Ö¥é¥·¤È¥Ï¥ó¥º¡õ¥Õ¥£ー¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇËöß·¡õÁð´Ö¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡É¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤ÏÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£²»³Ú¤¢¤ê¡¢¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Ä100Ê¬¤ÎÃæ¤ËÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¡£¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤Ï²áµî¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¥¹¥È¥ó¥×¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËËöß·¡¦Áð´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ½é¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¥º¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤â¡¢º£ÆüÎý½¬¤·¤ÆÌÀÆü¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¤È¤¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¾Î»¿¡£¤³¤ì¤ËËöß·¤ÈÁð´Ö¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿～¡ª¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
²þ¤á¤Æ¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Õ¤¿¤ê¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÀ¼¹â¤Ë¶«¤ó¤À¤Î¤ÏËöß·¤À¡£¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¥ー¥×¤âÂçÊÑ¤Ç¡¢Â¾¤Î³§¤µ¤ó¤Î²»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢¤ï¤±¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊËöß·¡Ë¡¢¡ÖÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¡×¡ÊÁð´Ö¡Ë¡¢¡Ö²¿¥¨¥¤¥È¤«·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂ·¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤¦Éü³è¤Ç¤¤Ø¤ó¤â¤ó¤Ê¡©¡×¡ÊËöß·¡Ë¡¢¡Ö¤½¤¦¡×¡ÊÁð´Ö¡Ë¤È¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¼«Í³¤Ë¥ê¥º¥à¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥¹¥È¥ó¥×¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤â¡¢Ã¯¤«¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÍð¤ì¤ë¤ÈÁ´ÂÎ¤Î¥ê¥º¥à¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Á¡ºÙ¤µ¤¬¤¢¤ë¡£Áð´Ö¤Ï¡Ö¤½¤Î¤È¤¤ÏËÍ¤é¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤é¤¬Æ§¤ß½Ð¤·¤¿²»¤«¤é¡Ö¥ï¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÊ¬¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¤éÀäÂÐÊ¬¤«¤é¤Ø¤ó¡×¤ÈÆñ¤·¤µ¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö¡Ê¼ýÏ¿¤¬¡Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¥¹¥È¥ó¥×¤òºÆ¸½¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Áð´Ö¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Ê～¡×¤ÈËöß·¤âÂç¤¤¯ð÷¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é°ìÅÙ´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÊA¤§! groupÁð´Ö¥ê¥Á¥ãー¥É·ÉÂÀ¡Ë
ºÇ¸å¤Ë¡¢Ëöß·¤ÈÁð´Ö¤«¤é¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë´ÑµÒ¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£
Ëöß·¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸À¸ì¤¬¤Ê¤¯²»¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¤Ç¤â¼ª¤Ç¤âÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Áð´Ö¤â¡Ö²»³Ú¤¬¹¥¤¡¢¥À¥ó¥¹¤¬¹¥¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¡È¹¥¤¡É¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¡ØSTOMP ¥¹¥È¥ó¥×¡Ù¤Ï¡Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È¹¥¤¡É¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤Æ¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é°ìÅÙ´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¡ØSTOMP ¥¹¥È¥ó¥×¡Ù¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÂçºå¸ø±é¤Ë¸þ¤±¡¢Ëöß·¤Ï¡Ö¡ØSTOMP ¥¹¥È¥ó¥×¡Ù¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÈ©¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¡¢·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¡£Áð´Ö¤â¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÁÛ¤¤¤ÇÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
TEXT BY ËÀôºÌÇµ
PHOTO BY taro
