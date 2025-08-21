15時の日経平均は257円安の4万2631円、ＳＢＧが65.84円押し下げ 15時の日経平均は257円安の4万2631円、ＳＢＧが65.84円押し下げ

21日15時現在の日経平均株価は前日比257.38円（-0.60％）安の4万2631.17円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は760、値下がりは789、変わらずは68。



日経平均マイナス寄与度は65.84円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が49.63円、ファストリ <9983>が30.79円、第一三共 <4568>が28.36円、中外薬 <4519>が11.95円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を29.71円押し上げている。次いでコナミＧ <9766>が11.82円、ＫＤＤＩ <9433>が6.69円、フジクラ <5803>が5.91円、日東電 <6988>が4.56円と続く。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、鉄鋼、パルプ・紙、化学と続く。値下がり上位には医薬品、輸送用機器、陸運が並んでいる。



※15時0分7秒時点



株探ニュース

