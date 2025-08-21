プロ野球元ヤクルト監督の古田敦也氏（60）が20日放送のテレビ朝日系「鶴瓶孝太郎 転職したら人生○○だった件」（後7・00）に出演。共演者を絶賛する場面があった。

この日、古田氏は長嶋一茂と共にゲスト出演。同学年で共に大学日本代表に選ばれたことを明かし「彼が4番、僕がキャッチャー」と紹介。MCの鶴瓶が「えっ！？選ばれたん？」と長嶋を指すと、古田氏は「あのね、皆さんこれは今じゃ信じられないかもしれないですけど、この人本当に野球が上手かったんですよ」と評しスタジオを盛り上げた。

「ほんとに凄かったです、大学時代」とし、インターネットがない時代に「長嶋って凄いやつがいる」ちうわさになっていたと言い、大学日本代表の選考会の際には「フリーバッティングとか、もう正直ね、見たことない所まで飛ばすんですよ。“えっ、こいつ本物やな”と思って」と回顧した。

さらに「選ばれたいと思ってみんな必死で声出してやってる中、こいつ1人でベンチでこうやってるんですよ」と足を組みふんぞり返る身振りを披露。「絶対選ばれると思ってるから」と続け共演者を爆笑させた。