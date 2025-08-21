トーマスとパーシーがジンジャーブレッドクッキーに!?「きかんしゃトーマス」初のクリスマス映画、ポスター＆場面カットが解禁！
2025年12月12日(金)公開の「きかんしゃトーマス」初のクリスマスムービー『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行』のポスタービジュアルと場面カットが解禁された。
物語の舞台は、雪に包まれたクリスマスイブのソドー島。クリスマスカードの配達を終えたパーシーが、一通の手紙が残されていることに気づくところから冒険が始まる。
それは、子どもからサンタさんへの大切なお願いの手紙。今日中に届けないと、その子の願いは叶わない…！慌てたパーシーは親友のトーマスに助けを求め、仲間たちみんなでサンタ探しの大作戦を開始することに。
でも、トナカイのソリに乗って世界中を飛び回るサンタさんを見つけるなんて、奇跡でも起きなきゃ無理かも？「その子の願いを叶えたい」という一心で奮闘するトーマスたちの前に、果たしてサンタクロースは現れるのだろうか--。
公開されたポスタービジュアルには、イルミネーションで車体をデコレーションしたトーマスとパーシーの姿が。2人の間には、少女の願いを叶えようとするトーマスたちの決意の言葉「きみの願いはきっと、かなうよ」というメッセージが輝いている。
雪が舞い散る夜空には、クリスマスカードがひらひらと飛び交い、まるで魔法の世界に迷い込んだよう。おなじみのヘリコプター・ハロルドも空から登場し、サンタ探しの大作戦に参加している様子がうかがえる。
6月に発表された第一報では、パーシーが主役級の活躍をすることが明かされていたが、今回解禁された場面カットで、その冒険の具体的な様子が明らかになった。
なんといっても注目は、トーマスとパーシーがジンジャーブレッドクッキーに大変身しているシーン！クッキー生地に白いアイシングで飾られた姿は、思わず「かわいい〜！」と声が出てしまいそう。
窓から少女の家を心配そうに覗き込むトーマスとパーシーの場面からは、二人の使命感と優しさが伝わってくる。星空の下、みんなで空飛ぶサンタさんを見上げるシーンもクリスマスムードいっぱいだ。
友達と協力することの大切さ、誰かの願いに寄り添う優しさ。楽しみながら、自然と心に響くメッセージが込められているのも、トーマス映画の魅力。最後に起こるというクリスマスの奇跡、どんな結末が待っているのか…乞うご期待！
YouTubeのきかんしゃトーマスチャンネルでは特報動画も公開中。キラキラのトーマスたちが動く姿を、ぜひチェックしてみて。
(C)2025 Gullane (Thomas) Limited.
(C)2025 Gullane (Thomas) Limited.