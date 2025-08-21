ドラマ「ちはやふる」SP予告に広瀬すず・野村周平・新田真剣佑ら登場「千早と太一が並んでる」「やっと揃った」と反響続々
【モデルプレス＝2025/08/21】女優の當真あみが主演を務める日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」（毎週水曜日よる10時〜）の公式X（旧Twitter）が21日、更新された。最終章スペシャル予告に、映画シリーズに出演していた女優の広瀬すず（綾瀬千早役）、俳優の野村周平（真島太一役）、新田真剣佑（綿谷新役）らが登場し、反響を呼んでいる。
【写真】広瀬すずら「ちはやふる」最終章予告で見せた姿
青春ドラマの金字塔と称された映画「ちはやふる」シリーズの10年後を舞台とし、令和の高校生たちの青春を描く本作。この日は7話の放送終了後に「最終章スペシャル予告」と題し、次回の予告映像が投稿された。その映像には広瀬・野村・新田のほか、同じく映画シリーズに出演した上白石萌音（大江奏役）・矢本悠馬（西田優征役）・森永悠希（駒野勉役）・佐野勇斗（筑波秋博役）らが再び集結する様子が公開されていた。
この投稿には「これだけで泣ける」「千早と太一が並んでる」「オーラに圧倒される」「OBOG勢揃いじゃん」「私の青春」「やっと揃った」「胸熱」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「ちはやふる」次回予告に広瀬すずら登場
◆広瀬すず・野村周平・新田真剣佑らの登場に反響
