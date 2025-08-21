【ダイソーの220円】で可愛いの見つけた！ 鞄に付けたい♡「マスコットキーホルダー」

平成レトロブームの影響から、一大トレンドとして注目を集めているマスコットキーホルダー。鞄につけるだけで、今っぽさが一気に急上昇するアイテムです。そんなマスコットキーホルダーが、実は【ダイソー】でも手に入るのだとか！ 今回は、220円というプチプラとは思えないほどの可愛いアイテムをご紹介します。

目隠しクマが愛らしさたっぷり

【ダイソー】「アニマルキーチェーン（めかくし クマ）」\220（税込）

小さな手で目を隠しているクマのマスコットキーホルダー。ころんとした丸みのあるフォルムで、@ftn_picsレポーターとも*さんも「なんとも愛らしいです」と高評価。てのひらサイズでほどよい存在感だから、「それどこで買ったの？」なんて聞かれるかも！

つぶらな瞳に癒される恐竜マスコット

【ダイソー】「マスコットキーホルダー（恐竜）」\220（税込）

こちらのマスコットキーホルダーは、小さなティラノサウルスがちょこんと立ったような姿がキュート。つぶらな瞳がチャームポイントで、日常に癒しを与えてくれそうです。レポーターとも*さんによると「他の恐竜も愛嬌があって可愛かったです」とのこと。お気に入りの一体を探したり、複数まとめ買いして重ね付けするのもおすすめです。

