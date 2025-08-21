まふまふ、人気歌い手・luzさん追悼「可愛い弟ができたみたいだった」「ずっと友だちだよ」
【モデルプレス＝2025/08/21】歌い手のまふまふが20日、自身のX（旧Twitter）を更新。同日、歌い手のluzさん（本名：帯刀光司）の死去が公式Xより発表されたことを受け、思いの丈をつづった。
【写真】まふまふ＆luzさんのコラボ動画
まふまふは「福井からうちの近くに越してきて、『まふどん〜』って気のぬけた声でついて来て、可愛い弟ができたみたいだった。お金がないからいつものクレープ屋さんでおまけしてもらって、将来の話をしながら歩いた。大きくなることより。そんな毎日が幸せだったと思う」と思い出を振り返り、「ずっと友だちだよ。先に休んでいてね」と名前は出していないものの、luzさんへの気持ちを思わせる言葉をつづった。
2017年、YouTubeにてコラボし「歌ってみた」動画を投稿するなど以前から深い親交を見せていた2人。luzさんの公式Xでは「弊社所属のアーティスト luz（本名：帯刀光司）が、2025年8月19日、急逝いたしました」と発表された。「あまりに突然の出来事に、関係者一同、深い悲しみに暮れております。生前に賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と伝えている。（modelpress編集部）
